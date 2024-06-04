Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Антиукраинская литература в церковных лавках — в Николаеве обнаружили запрещенные издания arrow

Антиукраинская литература в церковных лавках — в Николаеве обнаружили запрещенные издания

4 июня 2024 17:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Николаеве обнаружили пророссийские издания в лавке УПЦ.
В Украине приостановили распространение антиукраинской литературы. Иллюстративное фото: ivano-frankivsk.church.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Украине заблокировали канал распространения антиукраинской литературы через сеть церковных лавок УПЦ (МП). В частности, в Николаевской области обнаружили партию пророссийских изданий, которые оправдывали агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБ Украины.

Читайте также:

Детали дела

Партии вражеских экземпляров, кроме Николаева, обнаружили также в Ужгороде, Житомире и Киеве на территории одной из сетей церковных лавок УПЦ (МП) Владельцы церковных магазинов заказывали пропагандистскую литературу оптом из типографии Тернопольской области.

Эти пророссийские издания пропагандировали религиозную нетерпимость и оправдывали действия страны-агрессора. По данным следствия, распространение этих изданий могло повлечь за собой дестабилизацию общественно-политической обстановки в Украине в пользу России. В настоящее время продолжается расследование, чтобы установить всех причастных к подрывной деятельности против Украины.

Что грозит нарушителям

Обладательница одного из магазинов получила подозрение по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины — изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию. Ей грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

Случаи оправдания действий РФ

Мы писали, что в Одессе правоохранители задержали местную жительницу, подозреваемую в коллаборационной деятельности. Женщина в соцсетях восхваляла солдат России и оправдывала их вооруженную агрессию против Украины.

Также мы писали, что прокуроры Николаевской области задержали местного мужчину, который наладил работу целой группы сторонников коммунистического движения в Украине. Кроме того, мужчина распространял антиукраинский контент, в котором дискредитировал государственную власть и поддерживал РФ.

Ужгород
издательство
Житомир
УПЦ МП
Украина
литература
Киев
Одесса
пропаганда
СБУ
Николаев
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня