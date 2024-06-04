В Николаеве обнаружили пророссийские издания в лавке УПЦ.

В Украине приостановили распространение антиукраинской литературы. Иллюстративное фото: ivano-frankivsk.church.ua

В Украине заблокировали канал распространения антиукраинской литературы через сеть церковных лавок УПЦ (МП). В частности, в Николаевской области обнаружили партию пророссийских изданий, которые оправдывали агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБ Украины.

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Детали дела

Партии вражеских экземпляров, кроме Николаева, обнаружили также в Ужгороде, Житомире и Киеве на территории одной из сетей церковных лавок УПЦ (МП) Владельцы церковных магазинов заказывали пропагандистскую литературу оптом из типографии Тернопольской области.

Эти пророссийские издания пропагандировали религиозную нетерпимость и оправдывали действия страны-агрессора. По данным следствия, распространение этих изданий могло повлечь за собой дестабилизацию общественно-политической обстановки в Украине в пользу России. В настоящее время продолжается расследование, чтобы установить всех причастных к подрывной деятельности против Украины.

Что грозит нарушителям

Обладательница одного из магазинов получила подозрение по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины — изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию. Ей грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

Случаи оправдания действий РФ

Мы писали, что в Одессе правоохранители задержали местную жительницу, подозреваемую в коллаборационной деятельности. Женщина в соцсетях восхваляла солдат России и оправдывала их вооруженную агрессию против Украины.

Также мы писали, что прокуроры Николаевской области задержали местного мужчину, который наладил работу целой группы сторонников коммунистического движения в Украине. Кроме того, мужчина распространял антиукраинский контент, в котором дискредитировал государственную власть и поддерживал РФ.