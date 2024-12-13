Арестович погрожує Кіперу, в чому причина

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. Фото: Новини.LIVE

Колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович відреагував на суперечки навколо нової айдентики Одеси. Скандальний блогер заявив, що готовий "захистити" місто, а заодно розкритикував начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Про це в інтерв'ю інтернет-виданню "Эхо" розповів сам Олексій Арестович.

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Блогеру не сподобалася фраза Олега Кіпера про те, що в айдентиці Одеської області не буде зображення якоря, розробленого російським дизайнером Артемієм Лебедєвим. Також він розкритикував рішення про демонтаж пам'ятників російським і радянським діячам в Одесі. За словами Арестовича, це "атака на культуру". Колишній радник Офісу президента пообіцяв "переслідувати" Олега Кіпера, коли "прийде до влади".

"Якщо я прийду до влади, я вас буду переслідувати по суду даними мені повноваженнями", — заявив колишній радник Офісу президента.

Зазначимо, що Олег Кіпер ніяк не відреагував на заяву скандального блогера.

Нагадаємо, вчора, 13 грудня Одеська обласна рада схвалила нову бренд-айдентику області. Вона викликала суперечливу реакцію у суспільстві. Втім, розробники наголошують, що йдеться не про офіційний герб регіону, а про логотип, який має сприяти туристичній привабливості. Автори проєкту запевняють, що створили його без жодного фінансування.