Арестович угрожает Киперу, в чем причина

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. Фото: Новини.LIVE

Бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович отреагировал на споры вокруг новой айдентики Одессы. Скандальный блогер заявил, что готов "защитить" город, а заодно раскритиковал начальника Одесского ОВА Олега Кипера.

Об этом в интервью интернет-изданию "Эхо" рассказал сам Алексей Арестович.

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Блогеру не понравилась фраза Олега Кипера о том, что в айдентике Одесской области не будет изображения якоря, разработанного российским дизайнером Артемием Лебедевым. Также он подверг критике решение о демонтаже памятников российским и советским деятелям в Одессе. По словам Арестовича, это "атака на культуру". Бывший советник Офиса президента пообещал "преследовать" Олега Кипера, когда "придет к власти".

"Если я приду к власти, я вас буду преследовать по суду данными мне полномочиями", — заявил бывший советник Офиса президента.

Отметим, что Олег Кипер никак не отреагировал на заявление скандального блогера.

Напомним, вчера, 13 декабря Одесский областной совет одобрил новую бренд-айдентику области. Она вызвала противоречивую реакцию в обществе. Впрочем, разработчики отмечают, что речь идет не об официальном гербе региона, а о логотипе, который должен способствовать туристической привлекательности. Авторы проекта уверяют, что создали его без финансирования.