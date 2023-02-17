Ворог може здійснити ракетний удар навіть просто зараз — Гуменюк

Окупанти вивели на бойове чергування ракетоносії

Напоготові потрібно бути постійно. Об'єктивна обстановка свідчить про те, що ворог нарощує свої зусилля і має потенціал навіть просто зараз здійснити ракетний удар.

Про це зазначила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Навіть на тій відстані, на якій вони тримаються від українського берега, вони переховують себе для того, щоб не бути ушкодженим, але можуть звідти завдати удар. Ударна сила і дальність ракет типу "Калібр" — 2,5 тисячі кілометрів, отже, вся територія України", — сказала Наталія Гуменюк.

Кораблі рф у Чорному морі

Зазначимо, кількість ворожих кораблів у Чорному морі збільшилась з 7 до 11. Разом з тим й кількість "Калібрів" зросла до 24 одиниць. Деталі читайте в матеріалі.

Чим ближче до 24 лютого, року повномасштабного вторгнення рф на територію України, тим більше закликів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. На річницю війни кремлю потрібно буде відзвітувати росіянам про хід так званої "спецоперації", тож слід бути готовим до всього.

Нагадаємо, на Лиманському напрямку російські окупаційні війська втратили сім танків і десять бронемашин завдяки аеророзвідці НГУ. Артилеристи ЗСУ ліквідували виявлені нацгвардійцями цілі.

Тим часом Президент України Володимир Зеленський поділився черговою добіркою фото українських захисників. Гарант наголосив, що підтримка України — наближує мир.