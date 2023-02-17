Враг может нанести ракетный удар даже прямо сейчас — Гуменюк

Оккупанты вывели на боевое дежурство ракетоносители

Готовыми нужно быть постоянно. Объективная обстановка свидетельствует, что враг наращивает свои усилия и имеет потенциал даже прямо сейчас совершить ракетный удар.

Об этом отметила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Даже на том расстоянии, на котором они держатся от украинского берега, они скрывают себя для того, чтобы не быть поврежденным, но могут оттуда нанести удар. Ударная сила и дальность ракет типа "Калибр" — 2,5 тысячи километров, то есть вся территория Украины", — сказала Наталья Гуменюк.

Корабли россии в Черном море

Отметим количество вражеских кораблей в Черном море увеличилось с 7 до 11. Вместе с тем и количество "Калибров" выросло до 24 единиц. Детали читайте в материале.

Чем ближе к 24 февраля, году полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, тем больше призывов не игнорировать сигналы воздушной тревоги. На годовщину войны кремлю нужно будет отчитаться россиянам о ходе так называемой "спецоперации", поэтому нужно быть готовыми ко всему.

Напомним, на Лиманском направлении российские оккупационные войска потеряли семь танков и десять бронемашин благодаря аэроразведке НГУ. Артиллеристы ВСУ ликвидировали выявленные нацгвардейцами цели.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился очередной подборкой фото украинских защитников. Гарант подчеркнул, что поддержка Украины приближает мир.