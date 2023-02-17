Враг может нанести ракетный удар даже прямо сейчас — Гуменюк

Армия рф может нанести ракетный удар даже прямо сейчас, — Гуменюк
Готовыми нужно быть постоянно. Объективная обстановка свидетельствует, что враг наращивает свои усилия и имеет потенциал даже прямо сейчас совершить ракетный удар.
Об этом отметила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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"Даже на том расстоянии, на котором они держатся от украинского берега, они скрывают себя для того, чтобы не быть поврежденным, но могут оттуда нанести удар. Ударная сила и дальность ракет типа "Калибр" — 2,5 тысячи километров, то есть вся территория Украины", — сказала Наталья Гуменюк.
Корабли россии в Черном море
Отметим количество вражеских кораблей в Черном море увеличилось с 7 до 11. Вместе с тем и количество "Калибров" выросло до 24 единиц. Детали читайте в материале.
Чем ближе к 24 февраля, году полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, тем больше призывов не игнорировать сигналы воздушной тревоги. На годовщину войны кремлю нужно будет отчитаться россиянам о ходе так называемой "спецоперации", поэтому нужно быть готовыми ко всему.
Напомним, на Лиманском направлении российские оккупационные войска потеряли семь танков и десять бронемашин благодаря аэроразведке НГУ. Артиллеристы ВСУ ликвидировали выявленные нацгвардейцами цели.
Президент Украины Владимир Зеленский поделился очередной подборкой фото украинских защитников. Гарант подчеркнул, что поддержка Украины приближает мир.