Чоловік тримав вдома арсенал зброї — затримання на Одещині

Поліцейські проводять обшук. Фото: поліція Одещини

Мешканець Білгород-Дністровського району вивіз з Донецької області велику кількість вибухівки та боєприпасів. Все це він зберігав у літній кухні та гаражі. Тепер любитель зброї може надовго потрапити за ґрати.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у понеділок, 30 вересня.

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Що знайшли

Отримавши інформацію про те, що чоловік зберігає вдома зброю, поліцейські прийшли до нього з обшуком. У домоволодінні виявили:

шість корпусів ручних осколкових гранат різної модифікації з запалами і без;

окремо шість запалів;

автомат Калашникова;

пластичну речовину загальною вагою понад три кілограми;

235 набоїв калібру 5,45 міліметрів.

Експертиза показала, що вилучені боєприпаси придатні для використання.

Боєприпаси, вилучені поліцейськими. Фото: поліція Одещини

Чоловікові висунули обвинувачення у незаконному зберіганні зброї. Відповідальність за цей злочин передбачає до семи років ув'язнення. Справу вже скерували до суду.

Чи можна зберігати зброю вдома

В Україні можна зберігати мисливську гладкоствольну та нарізну, а також цивільну вогнепальну зброю за умови наявності ліцензії на неї, а також спеціального сейфу. Зазначимо, що закон не обмежує кількість одиниць зброї, яку можна тримати вдома.

Нагадаємо, на Одещині чоловік погрожував дружині гранатою, бо вона вирішила з ним розлучитися.

Також поліцейські викрили торгівців зброєю, які постачали боєприпаси до Одеси, сховавши їх у посуді та побутових приладах.