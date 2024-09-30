Мужчина держал дома арсенал оружия — задержание в Одесской области

Полицейские производят обыск. Фото: полиция Одесчины

Житель Белгорода-Днестровского района вывез из Донецкой области большое количество взрывчатки и боеприпасов. Все это он хранил в летней кухне и гараже. Теперь любитель оружия может надолго попасть за решетку.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 30 сентября.

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Получив информацию о том, что мужчина хранит оружие дома, полицейские пришли к нему с обыском. В домовладении обнаружили:

шесть корпусов ручных осколочных гранат разной модификации с запалами и без;

отдельно шесть запалов;

автомат Калашникова;

пластическое вещество общим весом более трех килограммов;

235 патронов калибра 5,45 миллиметров.

Экспертиза показала, что изъятые боеприпасы пригодны для использования.

Боеприпасы, изъятые полицейскими. Фото: полиция Одесщины

Мужчине предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. Ответственность за это преступление предусматривает до семи лет тюрьмы. Дело уже направили в суд.

Можно ли хранить оружие дома

В Украине можно хранить охотничье гладкоствольное и нарезное, а также гражданское огнестрельное оружие при наличии лицензии на него, а также специального сейфа. Закон не ограничивает количество единиц оружия, которые можно держать дома.

Напомним, в Одесской области мужчина угрожал жене гранатой, потому что она решила с ним расстаться.

Также полицейские разоблачили торговцев оружием, которые поставляли боеприпасы в Одессу, спрятав их в посуде и бытовых приборах.