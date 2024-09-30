Мужчина держал дома арсенал оружия — задержание в Одесской области

Арсенал на летней кухне — в Одесской области задержали любителя оружия
Житель Белгорода-Днестровского района вывез из Донецкой области большое количество взрывчатки и боеприпасов. Все это он хранил в летней кухне и гараже. Теперь любитель оружия может надолго попасть за решетку.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 30 сентября.
Что нашли
Получив информацию о том, что мужчина хранит оружие дома, полицейские пришли к нему с обыском. В домовладении обнаружили:
- шесть корпусов ручных осколочных гранат разной модификации с запалами и без;
- отдельно шесть запалов;
- автомат Калашникова;
- пластическое вещество общим весом более трех килограммов;
- 235 патронов калибра 5,45 миллиметров.
Экспертиза показала, что изъятые боеприпасы пригодны для использования.
Мужчине предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия. Ответственность за это преступление предусматривает до семи лет тюрьмы. Дело уже направили в суд.
Можно ли хранить оружие дома
В Украине можно хранить охотничье гладкоствольное и нарезное, а также гражданское огнестрельное оружие при наличии лицензии на него, а также специального сейфа. Закон не ограничивает количество единиц оружия, которые можно держать дома.
Напомним, в Одесской области мужчина угрожал жене гранатой, потому что она решила с ним расстаться.
Также полицейские разоблачили торговцев оружием, которые поставляли боеприпасы в Одессу, спрятав их в посуде и бытовых приборах.
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