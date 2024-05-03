Арсенал ракет одним ударом — Росія поширила черговий фейк про атаку на Одесу

Росія знову розповсюджує фейкову інформацію про ракетні атаки. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російська пропаганда вкотре розповсюджує фейкову інформацію в інтернет-просторі про їхні "військові досягнення". Так, ракетний удар по Одесі 1 травня по складах Нової Пошти прокремлівські користувачі інтерпретували як ураження українських боєприпасів.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки "SPRAVDI".

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Російська пропаганда

Проросійські ЗМІ та прокремлівські телеграм-канали розповсюджують дані, що нібито в Одесі окупанти знищили важливий військовий вантаж. Вони повідомляють, що начебто цілий арсенал ракет "Storm Shadow" був уражений одним ударом під час атаки на склади Нової Пошти.

Спростування

За кілька годин до ракетного удару по Одесі видання NV випустило етер з політикинею Ганною Гопко, де на ілюстрації в YouTube був заголовок: "Рашисти вдарили прямо по складу Storm Shadow | Хто злив таємницю". Однак сам етер відбувався 1 травня з 18:45 до 19:45, а російська ракета вдарила по сортувальному відділенню НП після 22:00.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки "SPRAVDI" спростував фейк. Фото: скриншот

Ракетний удар по Одесі 1 травня — що відомо

Нагадаємо, що ввечері 1 травня в Одесі прогриміли кілька потужних вибухів — ворог знову атакував місто балістичними ракетами. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на складських приміщеннях Нової Пошти, також сталися численні руйнування інфраструктури міста.



Пізніше Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки постраждало 14 людей. 13 травмованим надали медичну допомогу на місці. Ще одного потерпілого госпіталізували, він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці події та зафільмували наслідки влучання. Наразі прокурори вже розпочали досудове розслідування, адже росіяни вкотре порушують закони та звичаї війни. На місці працюють слідчі.