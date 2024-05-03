Арсенал ракет одним ударом — Россия распространила очередной фейк об атаке на Одессу

Россия снова распространяет фейковую информацию о ракетных атаках. Иллюстративное фото: росСМИ

Российская пропаганда в очередной раз распространяет фейковую информацию в интернет-пространстве об их "военных достижениях". Так, ракетный удар по Одессе 1 мая по складам Новой Почты прокремлевские пользователи интерпретировали как поражение украинских боеприпасов.

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности "SPRAVDI".

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Пророссийские СМИ и прокремлевские телеграмм-каналы распространяют данные, что якобы в Одессе оккупанты уничтожили важный военный груз. Они сообщают, что вроде бы целый арсенал ракет "Storm Shadow" был поражен одним ударом во время атаки на склады Новой Почты.

Опровержение

За несколько часов до ракетного удара по Одессе издание NV выпустило эфир с политикой Анной Гопко, где на иллюстрации в YouTube был заголовок: "Рашисты ударили прямо по составу Storm Shadow | Кто слил тайну". Однако сам эфир проходил 1 мая с 18:45 до 19:45, а российская ракета ударила по сортировочному отделению НП после 22:00.

Центр стратегических коммуникаций и безопасности "SPRAVDI" опроверг фейк. Фото: скриншот

Ракетный удар по Одессе 1 мая – что известно

Напомним, что вечером 1 мая в Одессе прогремели несколько мощных взрывов – враг снова атаковал город баллистическими ракетами. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар на складских помещениях Новой Почты, также произошли многочисленные разрушения инфраструктуры города.

Позже Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки пострадали 14 человек. 13 травмированным оказали медицинскую помощь на месте. Еще один пострадавший госпитализирован, он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте происшествия и сняли последствия попадания. Пока прокуроры уже начали досудебное расследование, ведь россияне в очередной раз нарушают законы и обычаи войны. На месте работают следователи.