Артем Пивоваров завітав до одеського дитячого будинку

Команда Пивоварова в Одесі. Фото: Скриншот

Співак Артем Пивоваров з командою завітав до дитячого будинку в Одесі. Вони привезли дітям музичні інструменти.

Відповідне відео музикант розмістив у себе на сторінці у Фейсбук.

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"Зазвичай ми даруємо емоції через призму музику. Але сьогодні вирішили все це матеріалізувати, тому приїхали до дітей, щоб подарувати їм інструменти", — сказав Пивоваров.

Разом із командою вони зіграли кілька композицій, провели час із дітьми та подарували позитивні емоції вихованцям дитячого будинку.

Крім того, малеча мала змогу теж себе спробувати в ролі музикантів та зіграти на подарованих інструментах разом із командою Артема Пивоварова.

Зазначимо, 18 травня в ротонді Міського саду Одеси відбулася святкова програма під назвою "Місто щасливих родин". Цей захід присвячений Дню матері, Міжнародному дню сім'ї та Дню вишиванки.

Нагадаємо, учні Одеського ліцею № 23 та діти, взяли участь у тематичному заході з виготовлення оберегів під назвою "Український оберіг для воїна-захисника". Діти власноруч створили патріотичні обереги з побажаннями українським воїнам, які перебувають на передовій та відважно захищають нашу землю.