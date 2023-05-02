Юні одесити виготовляють обереги для українських захисників
Учні Одеського ліцею № 23 та діти, взяли участь у тематичному заході з виготовлення оберегів під назвою "Український оберіг для воїна-захисника". Діти власноруч створили патріотичні обереги з побажаннями українським воїнам, які перебувають на передовій та відважно захищають нашу землю.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
"Обереги, створені руками дітей, будуть передані пораненим захисникам. Підтримка дитини особливо дорога кожному нашому воїну. Такі заняття покликані зняти емоційне напруження та знизити рівень стресу й тривожності у дітей у зв’язку з воєнними діями, а також сприяють формуванню почуття патріотизму, любові до свого народу, Вітчизни, уміння проявляти милосердя", — йдеться в повідомленні.
Одесити підтримують ЗСУ
Нагадаємо, волонтери з Одещини передали захисникам великодні подарунки. Військові отримали смаколики, листівки та необхідні речі.
Також ми писали, що в Одеському будинку дитячої та юнацької творчості відбулася великодня майстерня. Захід пройшов в рамках благодійного марафону "До світлого дня — світлі вчинки".
Крім того, одеський підприємець створив фабрику з виробництва дронів та антидронових засобів. До реалізації проєкту долучиться і Національна гвардія України.