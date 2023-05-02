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Юні одесити виготовляють обереги для українських захисників

2 травня 2023 20:30
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Анна Мурадова
Редактор
Юні одесити виготовляють обереги для українських захисників
Діти виготовляють обереги для ЗСУ. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Учні Одеського ліцею № 23 та діти, взяли участь у тематичному заході з виготовлення оберегів під назвою "Український оберіг для воїна-захисника". Діти власноруч створили патріотичні обереги з побажаннями українським воїнам, які перебувають на передовій та відважно захищають нашу землю.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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"Обереги, створені руками дітей, будуть передані пораненим захисникам. Підтримка дитини особливо дорога кожному нашому воїну. Такі заняття покликані зняти емоційне напруження та знизити рівень стресу й тривожності у дітей у зв’язку з воєнними діями, а також сприяють формуванню почуття патріотизму, любові до свого народу, Вітчизни,  уміння проявляти милосердя", — йдеться в повідомленні. 

Патріотичні пташки із записками для ЗСУ. Фото: Одеська міська рада

Одесити підтримують ЗСУ

Нагадаємо, волонтери з Одещини передали захисникам великодні подарунки. Військові отримали смаколики, листівки та необхідні речі.

Також ми писали, що в Одеському будинку дитячої та юнацької творчості відбулася великодня майстерня. Захід пройшов в рамках благодійного марафону "До світлого дня — світлі вчинки". 

Крім того, одеський підприємець  створив фабрику з виробництва дронів та антидронових засобів. До реалізації проєкту долучиться і Національна гвардія України.

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