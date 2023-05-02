Юные одесситы производят обереги для украинских защитников

Дети производят обереги для ВСУ. Фото: Одесский городской совет

Учащиеся Одесского лицея № 23 и дети приняли участие в тематическом мероприятии по изготовлению оберегов под названием "Украинский оберег для воина-защитника". Дети собственноручно создали патриотические обереги с пожеланиями украинским воинам, которые находятся на передовой и смело защищают нашу землю.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"Обереги, созданные руками детей, будут переданы раненым защитникам. Поддержка ребенка особенно дорога каждому нашему воину. Такие занятия призваны снять эмоциональное напряжение и снизить уровень стресса и тревожности у детей в связи с военными действиями, а также способствуют формированию чувства патриотизма, любви к своему народу, Отчизне, умение проявлять милосердие", — говорится в сообщении.

Патриотические птички с записками для ВСУ. Фото: Одесский городской совет

Одесситы поддерживают ВСУ

Напомним, волонтеры из Одесской области передали защитникам пасхальные подарки. Военные получили вкусности, открытки и необходимые вещи.

Также мы писали, что в Одесском доме детского и юношеского творчества прошла пасхальная мастерская. Мероприятие прошло в рамках благотворительного марафона "К светлому дню — светлые поступки".

Кроме того, одесский предприниматель создал фабрику по производству дронов и антидроновых средств. К реализации проекта присоединится и Национальная гвардия Украины.