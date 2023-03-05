В Одесі виготовлятимуть дрони для військових

Фабрика випускатиме 1000 дронів на місяць

Одеський підприємець створив фабрику з виробництва дронів та антидронових засобів. До реалізації проєкт долучиться і Національна гвардія України.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив засновник благодійного фонду “Хвиля 91” Олександр Яковенко.

"Номенклатура фабрики складається з трьох типів дронів. Дрони-камікадзе (FPV) собівартістю до 200 у.о., що працюють на відстані 6-8 км із навантаженням 1 кг. Важкі дрони-бомбардувальники собівартістю 1000 у.о. з вантажопідйомністю 3 кг. Надлегкі дрони-розвідники коштують 50 у.о. та допомагають піхоті у міських боях робити квартальну розвідку", — написав Олександр Яковенко.

Курси з управління дронами

Також створено спеціальні курси для військових з управління дронами. Олександр повідомив, що має на меті зробити в кожному батальйоні групу аеророзвідки та завдання ударів за допомогою дронів.

"У мене мета на базі кожного батальйону створювати групи, які займатимуться аеророзвідкою, коригуванням арти та працюватимуть дронами камікадзе. Друзі-військові, ми запрошуємо вас на курси, щоб ви вчилися працювати з FPV дронами, талановиті отримають необхідне МТЗ для знищення ворога. Всі інші приєднуйтесь до проєкт. Нам потрібні інженери, які зможуть збирати та вдосконалювати дрони, нам потрібні пілоти, які хочуть знищувати ворога, і, звичайно, ви можете донатити на дрони для підрозділів ваших близьких або просто на фонд, а ми, у свою чергу, будемо вчити та передавати їм дрони", — написав у Фейсбуці Олександр Яковенко.

Нагадаємо, десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ведуть активні оборонні дії. Воїни завдають тяжкі втрати ворогові за допомогою дронів.

Зазначимо, із початку війни запити військових до волонтерів з приводу постачання дронів тільки зростають. Втім досі є проблеми щодо їх ввезення на територію України.