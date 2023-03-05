В Одессе будут производить дроны для военных: когда начнут
Одесский предприниматель создал фабрику по производству дронов и антидроновых средств. К реализации проекта присоединится и Национальная гвардия Украины.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил основатель благотворительного фонда "Волна 91" Александр Яковенко.
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"Номенклатура фабрики состоит из трех типов дронов. Дроны-камикадзе (FPV) себестоимостью до 200 у.е., работающие на расстоянии 6-8 км с нагрузкой 1 кг. Тяжелые дроны-бомбардировщики, себестоимость 1000 у.е., грузоподъемность 3 кг. Сверхлегкие дроны-разведчики, которые стоят 50 у.е., помогают пехоте в городских боях делать квартальную разведку", — написал Александр Яковенко.
Курсы по управлению дронами
Также созданы специальные курсы для военных по управлению дронами. Александр сообщил, что преследует цель сделать в каждом батальоне группу аэроразведки и нанесения ударов с помощью дронов.
"У меня цель на базе каждого батальона создавать группы, которые будут заниматься аэроразведкой, корректировкой арты и будут работать дронами-камикадзе . Друзья-военные, мы приглашаем вас на курсы, чтобы вы учились работать с FPV дронами, талантливые получат необходимое МТЗ для уничтожения врага. Нам нужны инженеры, которые смогут собирать и совершенствовать дроны, нам нужны пилоты, которые хотят уничтожать врага, и, конечно, вы можете донатить на дроны для подразделений ваших близких или просто на фонд, а мы, в свою очередь, будем учить и передавать им дроны", — написал в Фейсбуке Александр Яковенко.
Напомним, десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ведут активные оборонные действия. Воины наносят тяжелые потери врагу с помощью дронов.
Отметим, с начала войны запросы военных волонтеров по поводу поставки дронов только растут. Впрочем, до сих пор есть проблемы по их ввозу на территорию Украины.