Дрони на захисті України

Миколаївські десантники продовжують успішно демілітаризувати російську окупаційну армію

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ведуть активні оборонні дії. Воїни завдають тяжкі втрати ворогові за допомогою дронів.

Відео знищення піхоти та бронетехніки противника розміщено на офіційній сторінці 79-ї бригади у Фейсбук.

"Спочатку наша авіарозвідка виявляє противника, а потім починає наносити вогневе ураження, скидаючи боєприпаси", — коментує ситуацію начальник розвідки одного з підрозділів.

Схеми знищення ворога

За словами офіцера, під час виконання завдань з ураження броньованої техніки десантники використовують іншу схему.

"Ми застосовуємо БпЛА для того, аби знищити пошкоджену, але не знищену техніку. Це робиться для того, аби ворог не зміг її евакуювати, відремонтувати та повернути у стрій", — каже розвідник.

Нагадаємо, російські окупанти хотіли влаштувати прорив позицій миколаївських десантників, але все пішло не за планом. Спроба виявилася невдалою, а українські захисники знищили новий російський танк Т-90 "Прорив".

Нагадаємо, миколаївські десантники у лютому знищили ворожий новітній танк з "джавеліна". Сталося це, коли ворог атакував позиції марунових беретів своїм новітнім танком Т-90 "Прорив". Але підрозділ миколаївських десантників були готові до дій ворога. Новітній танк пішов слідом за "російським кораблем" з одного пострілу "джавеліна".