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Миколаївські десантники знищили ворожий новітній танк з "Джавеліна"

19 лютого 2023 18:20
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Десантники з Миколаєва знищили новітній танк рф Т-90: вистачило одного пострілу.
Добре спрацювала українська аеророзвідка
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Днями ворог атакував позиції марунових беретів своїм новітнім танком Т-90 "Прорив". Але підрозділ миколаївських десантників були готові до дій ворога. Новітній танк пішов слідом за "російським кораблем" з одного пострілу "Джавеліна".  

Про це повідомили у пресслужбі десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

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"Це були перші два постріли та перший танк, який я знищив. Я вже з самого початку перебував на позиції і чекав на танк, який мав виїхати, бо він постійно працював з того місця. Моє завдання було знищити цей танк. Протягом дня він кілька разів виїжджав, я спостерігав. Останній раз, коли він виїхав, я мав час підготуватися, підключити пульт до ракети, націлитись і зробити постріл", — розповів боєць.

Двома влучними пострілами військовий знищив гордість російського машинобудування, залишивши на місці купу обпеченого металу.Військові зазначають, що цією зброєю досить зручно користуватись в силу легкого маневрування. Протитанковий ракетний комплекс "Джавелін" не вимагає залучення великого бойового складу. 

"Противник використовує сучасні танки. Ми виявили тимчасову ціль, виставили спостережний пост. Поставили військовослужбовця, щоб визначити рельєф. Все відпрацювали, як бачите", —  сказав десантник.   

Але воїни зазначили, що ворог щодня намагається пробратися ближче до українських позицій. Тому зброї потрібно більше.  

Раніше ми писали, що окупанти продовжують тероризувати Миколаївщину. Дуже потерпає Очаків, який територіально близько розташований до окупованої Херсонщини. Після нічного обстрілу цивільних у лікарнях перебуває понад дві сотні людей. 

Нагадаємо, російські війська стягують на Кінбурнську косу у Миколаївській області певні види озброєння, зокрема, РСЗВ. Таким чином вони намагаються поцілити в район Очакова і узбережжям протилежному  Дніпровському лиману.

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