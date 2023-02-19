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Николаевские десантники уничтожили вражеский новейший танк из Джавелина

19 февраля 2023 18:20
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Десантники из Николаева уничтожили новый танк России Т-90: хватило одного выстрела.
Хорошо сработала украинская аэроразведка
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

На днях враг атаковал позиции маруновских беретов своим новейшим танком Т-90 "Прорыв". Но подразделение николаевских десантников было готово к действиям врага. Новейший танк последовал за "российским кораблем" из одного выстрела "Джавелина".

Об этом сообщили в пресс-службе десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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"Это были первые два выстрела и первый танк, который я уничтожил. Я уже с самого начала находился на позиции и ждал танка, который должен был уехать, потому что он постоянно работал с того места. Моя задача была уничтожить этот танк. В течение дня он несколько раз уезжал, я наблюдал. Последний раз, когда он уехал, у меня было время подготовиться, подключить пульт к ракете, нацелиться и произвести выстрел", — рассказал боец.

Двумя точными выстрелами военный уничтожил гордость российского машиностроения, оставив на месте кучу обожженного металла. Военные отмечают, что этим оружием достаточно удобно пользоваться в силу легкого маневрирования. Противотанковый ракетный комплекс "Джавелин" не требует привлечения большого боевого состава.

"Противник использует современные танки. Мы обнаружили временную цель, выставили наблюдательный пост. Поставили военнослужащего, чтобы определить рельеф. Все отработали, как видите", — сказал десантник.

Но воины отметили, что враг каждый день пытается пробраться поближе к украинским позициям. Поэтому оружия нужно больше.

Ранее мы писали, что кафиры продолжают терроризировать Николаевщину. Очень страдает Очаков, территориально близко расположенный к оккупированной Херсонщине. После ночного обстрела гражданских в больницах находится более двухсот человек.

Напомним, российские войска стягивают на Кинбурнскую косу в Николаевской области определенные виды вооружения, в частности, РСЗО. Таким образом они пытаются попасть в район Очакова и по побережью противоположному Днепровскому лиману.

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