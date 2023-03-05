Дроны на защите Украины: десантники 79-й показали, как уничтожают врага
Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ведут активные оборонительные действия. Воины наносят тяжелые потери врагу с помощью дронов.
Видео уничтожения пехоты и бронетехники противника размещено на официальной странице 79-й бригады в Фейсбуке.
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"Сначала наша авиаразведка обнаруживает противника, а затем начинает наносить огненное поражение, сбрасывая боеприпасы", — комментирует ситуацию начальник разведки одного из подразделений.
Схемы уничтожения врага
По словам офицера, при выполнении задач по поражению бронированной техники десантники используют другую схему.
"Мы применяем БпЛА для того, чтобы уничтожить поврежденную, но не уничтоженную технику. Это делается для того, чтобы враг не смог ее эвакуировать, отремонтировать и вернуть в строй", — говорит разведчик.
Напомним, российские оккупанты хотели устроить прорыв позиций николаевских десантников, но все пошло не по плану. Попытка оказалась неудачной, а украинские защитники уничтожили новый российский танк Т-90 "Прорыв".
Напомним, николаевские десантники в феврале уничтожили вражеский новейший танк из "джавелина". Случилось это, когда враг атаковал позиции красных беретов своим новейшим танком Т-90 "Прорыв". Но подразделение николаевских десантников было готово к действиям врага. Новейший танк последовал за "российским кораблем" из одного выстрела "джавелина".