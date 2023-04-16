Українські захисники отримали великодні подарунки з Одещини
Волонтери з Одещини передали захисникам великодні подарунки. Військові отримали смаколики, листівки та необхідні речі.
Про це повідомляє волонтер Неля Чернобель.
"Наші захисники отримали замовлені речі, які потрібні для оборони країни, смаколики та листівки від дітей з побажаннями до свята Великодня. Щира подяка від наших воїнів всім хто донатить на ЗСУ, готує смаколики. Особлива подяка дітям за листи з побажаннями", — написала волонтер.
Зазначимо, Великдень — це особливе свято, коли у багатьох країнах світу готують різноманітні страви, а однією з найулюбленіших традицій є приготування паски — вишуканого святкового десерту. Майже дві тисячі пасок за допомогою не байдужих одеситів відправляться на фронт до Захисників України.
Нагадаємо, вперше залунали церковні дзвони у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що в смт Овідіополь. Їх встановили за сприяння капелана Одеського прикордонного загону отця Андрія Ляшика.