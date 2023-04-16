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Українські захисники отримали великодні подарунки з Одещини

16 квітня 2023 13:44
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Українські захисники отримали великодні подарунки з Одещини
Українські захисники. Фото: Неля Чернобель
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Волонтери з Одещини передали захисникам великодні подарунки. Військові отримали смаколики, листівки та необхідні речі.

Про це повідомляє волонтер Неля Чернобель.

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"Наші захисники отримали замовлені речі, які потрібні для оборони країни,  смаколики та листівки від дітей з побажаннями до свята Великодня. Щира подяка від наших воїнів всім  хто донатить на ЗСУ, готує смаколики. Особлива подяка дітям за листи з побажаннями", — написала волонтер.

Зазначимо, Великдень — це особливе свято, коли у багатьох країнах світу готують різноманітні страви, а однією з найулюбленіших традицій є приготування паски — вишуканого святкового десерту. Майже дві тисячі пасок за допомогою не байдужих одеситів відправляться на фронт до Захисників України.

Нагадаємо, вперше залунали церковні дзвони у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що в смт Овідіополь. Їх встановили за сприяння капелана Одеського прикордонного загону отця Андрія Ляшика.

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