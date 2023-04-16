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Украинские защитники получили пасхальные подарки из Одесской области

16 апреля 2023 13:44
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Украинские защитники получили пасхальные подарки из Одесской области
Украинские защитники. Фото: Неля Чернобель
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Волонтеры из Одесской области передали защитникам пасхальные подарки. Военные получили вкусности, открытки и необходимые вещи.

Об этом сообщает волонтер Неля Чернобель.

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"Наши защитники получили заказанные вещи, которые нужны для обороны страны, вкусности и открытки от детей с пожеланиями к празднику Пасхи. Искренняя благодарность от наших воинов всем, кто донатит на ВСУ, готовит вкусности. Особая благодарность детям за письма с пожеланиями", — написала волонтер.

Пасха — это особый праздник, когда во многих странах мира готовят разнообразные блюда, а одной из самых любимых традиций является приготовление пасхи — изысканного праздничного десерта. Почти две тысячи пасок с помощью небезразличных одесситов отправятся на фронт в Защитники Украины.

Напомним, впервые раздались церковные колокола в храме Покрова Пресвятой Богородицы в пгт Овидиополь. Их установили при содействии капеллана Одесского пограничного отряда отца Андрея Ляшика.

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