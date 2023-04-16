На Одещині дзвони перемоги залунали в храмі Покрови Пресвятої Богородиці

Дзвони, виготовлені із гільз 155 калібру. Фото: Одеський прикордонний загін

Вперше залунали церковні дзвони у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, що в смт Овідіополь. Їх встановили за сприяння капелана Одеського прикордонного загону отця Андрія Ляшика.

Про це повідомляє Одеський прикордонний загін.

Читайте також:

"Гільзи 155 калібру з фортеці Бахмут отримали друге життя, адже стали церковними дзвонами, щоб закликати українців відвідувати богослужіння, чинити добрі справи, молитись за Перемогу нашої країни та щохвилини пам’ятати, якою ціною ми здобуваємо мир", — йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що храм Покрови Пресвятої Богородиці був побудований учасниками антитерористичної операції у 2018 році. Колись, у Другу світову війну з церков знімали дзвони й робили з них снаряди. Нині ж гільзи привезені з фортеці незламності українського народу стануть дзвонами нашої Перемоги.

"Дякуємо усім нашим захисникам, дякуємо нашим воїнам, дякуємо волонтерам за ці дзвони, за дзвони перемоги в каплиці святої Покрови Пресвятої Богородиці в Овідіополі, які, як відлуння війни будуть нагадувати всім нам про відважний подвиг наших захисників", — сказав отець Андрій перед першим священним передзвоном.

Загалом у церкві встановили 5 дзвонів.

Нагадаємо, із самого ранку одесити родинами йдуть до церков, аби освятити великодні кошики. Беруть із собою традиційні атрибути: паски, крашанки, писанки, кільце ковбаски й не лише.