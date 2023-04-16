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Церковные колокола из гильз, которые привезли из Бахмута: где их установили в Одесской области

16 апреля 2023 13:20
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
На Одесщине колокола победы раздались в храме Покрова Пресвятой Богородицы
Колокола изготовлены из гильз 155 калибра. Фото: Одесский пограничный отряд
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Впервые раздались церковные колокола в храме Покрова Пресвятой Богородицы в пгт Овидиополь. Их установили при содействии капеллана Одесского пограничного отряда отца Андрея Ляшика.

Об этом сообщает Одесский пограничный отряд.

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"Гильзы 155 калибра из крепости Бахмут получили вторую жизнь, ведь стали церковными колоколами, чтобы призвать украинцев посещать богослужения, совершать добрые дела, молиться за Победу нашей страны и ежеминутно помнить, какой ценой мы обретаем мир", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что храм Покрова Пресвятой Богородицы был построен участниками антитеррористической операции в 2018 году. Когда-то во Вторую мировую войну с церквей снимали колокола и делали из них снаряды. Сейчас гильзы привезенные из крепости несокрушимости украинского народа станут звоном нашей Победы.

"Спасибо всем нашим защитникам, благодарим наших воинов, благодарим волонтеров за эти колокола, за колокола победы в часовне святой Покровы Пресвятой Богородицы в Овидиополе, которые, как эхо войны будут напоминать всем нам об отважном подвиге наших защитников", - сказал отец Андрей священным перезвоном.

Всего в церкви было установлено 5 колоколов.

Напомним, с самого утра одесситы семьями идут в церкви, чтобы освятить пасхальные корзины . Берут с собой традиционные атрибуты: куличи, пасхальные яйца, писанки, кольцо колбаски и не только.

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