Як не погладшати за Великдень: перелік порад

Святковий стіл на Великдень. Фото: pixabay

Великдень — це особливе свято, коли ми можемо насолодитися різноманітними смаколиками. Втім, чимало людей хвилюються, аби ті паски не перетворились на зайві кілограми.

Новини.LIVE зібрали декілька порад, які допоможуть вам насолодитись святом та не погладшати.

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Розпочніть з розумного плану. Перед тим як розпочати їсти, складіть план того, що ви хочете спробувати. Виберіть свої улюблені страви та закуски, але пам'ятайте про розумні порції. Розслабтеся та насолоджуйтесь. Пам'ятайте, що Великдень — це час, коли можна насолодитися їжею в приємній компанії. Не поспішайте, розслабтеся та насолоджуйтесь кожним ковтком, смаком та ароматом. Оберіть розумні порції. Намагайтеся обмежити кількість прийняття їжі до розумних розмірів порцій. Використовуйте менші тарілки, щоб зменшити кількість їжі, яку ви берете. Збалансуйте свої страви. Спробуйте брати різні страви, включаючи багато овочів та білка. Уникайте переважання важкої та висококалорійної їжі, такої як сало чи майонезні соуси. Вибирайте здорові варіанти. Використовуйте можливість вибрати здорові варіанти страв. Наприклад, виберіть м'ясо замість жирних ковбасок, заправляйте салати олією замість майонезу та віддавайте перевагу вареним або запеченим стравам замість жирних смажених страв. Будьте уважні до своїх сигналів насичення. Слухайте своє тіло та відчувайте сигнали насичення. Не переїдаєте, коли ви вже відчуваєте насичення. Не картайте себе. Головне — не відчувати провини або карати себе за споживання солодощів на Великдень. Не дозволяйте собі відчувати провину або карати себе за те, що ви насолоджуєтесь святковим столом. Великдень — це особливе свято, і є нормальним насолоджуватися смаколиками, які пропонуються на столі.

Писанка та крашанка — традиційні атрибути Великодня в Україні. Яйце у різних народів світу асоціюється із початком життя, зародком Всесвіту. Наші предки вбачали у цьому неабиякий сенс. У давні часи кожна українська жінка вміла робити писанки та передавала цю майстерність із покоління в покоління. Як правильно відзначати Великдень, які головні атрибути цього свята, а також секрети розпису яєць дізнавалися журналісти Новини.LIVЕ.