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Наслаждайтесь праздником: перечень советов, как не поправиться за Пасху

15 апреля 2023 19:30
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Анна Мурадова
Редактор
Как не поправиться за Пасху: перечень советов
Праздничный стол на Пасху. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Пасха — это особый праздник, когда мы можем насладиться разнообразными вкусностями. Впрочем, многие волнуются, чтобы те паски не превратились в лишние килограммы.

Новини.LIVE собрали несколько советов, которые помогут вам насладиться праздником и не поправиться.

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  1. Начните с разумного плана. Прежде чем начать есть, составьте план того, что вы хотите попробовать. Выберите любимые блюда и закуски, но помните о разумных порциях.
  2. Расслабьтесь и наслаждайтесь. Помните, что Пасха — это время, когда можно насладиться едой в приятной компании. Не торопитесь, расслабьтесь и наслаждайтесь каждым глотком, вкусом и ароматом.
  3. Выберите разумные порции. Старайтесь ограничить количество еды до разумных размеров порций. Для уменьшения количества пищи, которую вы берете, используйте меньшие тарелки.
  4. Сбалансируйте свои блюда. Попробуйте брать разные блюда, включая много овощей и белка. Избегайте преобладания тяжелой и высококалорийной пищи, таких как сало или майонезные соусы.
  5. Выбирайте здоровые варианты. Используйте возможность выбрать здоровые блюда. Например, выберите мясо вместо жирных колбасок, заправляйте салаты маслом вместо майонеза и предпочитайте вареные или запеченные блюда вместо жирных жареных блюд.
  6. Будьте внимательны к своим сигналам насыщения. Слушайте свое тело и ощущайте сигналы насыщения. Не переедайте, когда вы уже чувствуете насыщение.
  7. Не корите себя. Главное — не чувствовать вины или наказывать себя за употребление сладостей на Пасху. Не позволяйте себе чувствовать вину или наказывать себя за то, что вы наслаждаетесь праздничным столом. Пасха — это особый праздник, и нормально наслаждаться вкусностями, которые предлагаются на столе.

Писанка и пасхальное яйцо — традиционные атрибуты Пасхи в Украине. Яйцо у разных народов мира ассоциируется с началом жизни, зарождением Вселенной. Наши предки видели в этом незаурядный смысл. В древности каждая украинская женщина умела делать писанки и передавала это мастерство из поколения в поколение. Как правильно отмечать Пасху, какие главные атрибуты этого праздника, а также секреты росписи яиц узнавали журналисты Новини.LIVЕ.

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