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Одеські школярі підготували Великодні сувеніри для українських захисників

11 квітня 2023 18:15
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Анна Мурадова
Редактор
Одеські школярі підготували Великодні сувеніри для українських захисників
Одеські школярі готують сувеніри для ЗСУ. Фото: omr.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеському будинку дитячої та юнацької творчості відбулася великодня майстерня. Захід пройшов в рамках благодійного марафону "До світлого дня — світлі вчинки". 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Учасники мали можливість навчитися оформлювати пасхальні яйця та виготовляти святкові сувеніри з фетру та синільного дроту. За допомогою креативних технік та власної фантазії, вони створили унікальні композиції, які стануть чудовими прикрасами для великоднього дерева миру.

Особлива увага була приділена значенню подарунків, виготовлених з любов'ю. Завершеними сувенірами були відправлені воїнам-захисникам, які захищають незалежність та територіальну цілісність України. 

Діти допомагають ЗСУ

Напередодні Великодня, заклади освіти Одеси запустили майстерні великодньої випічки та розпису писанок. Там майстри народної творчості та педагоги проводять майстер-класи для дітей та вихованців.

Крім того, протягом перших трьох місяців 2023 року вихованці та педагоги Палацу дитячої та юнацької творчості "Біла акація" долучилися до виготовлення окопних свічок для військових. Вони грітимуть захисників у гарячих точках.

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