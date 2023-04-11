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Одесские школьники подготовили Пасхальные сувениры для украинских защитников

11 апреля 2023 18:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские школьники подготовили Пасхальные сувениры для украинских защитников
Одесские школьники готовят сувениры для ВСУ. Фото: omr.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесском доме детского и юношеского творчества прошла пасхальная мастерская. Мероприятие прошло в рамках благотворительного марафона "К светлому дню — светлые поступки".

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Участники имели возможность научиться оформлять пасхальные яйца и изготавливать праздничные сувениры из фетра и проволоки. С помощью креативных техник и своей фантазии, они создали уникальные композиции, которые станут великолепными украшениями для пасхального дерева мира.

Особое внимание было уделено значению подарков, сделанных с любовью. Завершенные сувениры были отправлены воинам-защитникам, которые защищают независимость и территориальную целостность Украины.

Дети помогают ВСУ

Накануне Пасхи учебные заведения Одессы запустили мастерские пасхальной выпечки и росписи писанок. Там мастера народного творчества и педагоги проводят мастер-классы для детей и питомцев.

Кроме того, в первые три месяца 2023 года воспитанники и педагоги Дворца детского и юношеского творчества "Белая акация" присоединились к изготовлению окопных свечей для военных. Они будут греть защитников в горячих точках.

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