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Артем Пивоваров посетил одесский детский дом

21 мая 2023 12:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Артем Пивоваров посетил одесский детский дом
Команда Пивоварова в Одессе. Фото: Скриншот
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Певец Артем Пивоваров с командой посетил детский дом в Одессе. Они привезли детям музыкальные инструменты.

Соответствующее видео музыкант разместил у себя на странице Facebook.

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"Обычно мы дарим эмоции через призму музыки. Но сегодня решили все это материализовать, поэтому приехали к детям, чтобы подарить им инструменты", — сказал Пивоваров.

Вместе с командой они сыграли несколько композиций, провели время с детьми и подарили положительные эмоции воспитанникам детского дома.

Кроме того, малыши имели возможность тоже себя попробовать в роли музыкантов и сыграть на подаренных инструментах вместе с командой Артема Пивоварова.

Отметим, 18 мая в ротонде Городского сада Одессы состоялась праздничная программа под названием "Город счастливых семей". Это мероприятие посвящено Дню матери, Международному дню семьи и Дню вышиванки.

Напомним, учащиеся Одесского лицея № 23 и дети, приняли участие в тематическом мероприятии по изготовлению оберегов под названием "Украинский оберег для воина-защитника". Дети собственноручно создали патриотические обереги с пожеланиями украинским воинам, которые находятся на передовой и смело защищают нашу землю.

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