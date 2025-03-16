Збиття "шахедів" на Одещині — вражаючі кадри

Збиття дронів на Одещині. Фото ілюстративне: armyinform

Цієї ночі на півдні України протиповітряна оборона знищила кілька груп російських безпілотників. Завдяки злагодженій роботі військових, вдалося уникнути масових руйнувань.

Кадри збиття ударних дронів над Одещиною показали в ДПСУ.

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У ніч проти 16 березня українські Сили оборони знищили 15 ворожих ударних дронів Shahed та безпілотників інших типів над Одещиною.

Кількість знищених дронів на півдні України. Фото: Повітряне командування "Південь"

Зокрема, мобільні вогневі групи прикордонників збили три "Шахеди", які вибухнули в повітрі та впали в море.

Кількість знищених дронів прикордонниками. Фото: ДПСУ

Крім того, військовослужбовці Військово-Морських Сил ЗСУ ліквідували ще вісім ворожих БпЛА цього типу.

"Сьогодні вночі під час повітряної атаки силами та засобами ВМС України було збито вісім ударних дронів "Shahed-136", — повідомили у пресслужбі ВМС.

Кількість знищених дронів військовими моряками. Фото: ВМС ЗСУ

Також за минулу добу, 15 березня, українські захисники знищили два російські ударні безпілотники "Молнія" та "Ланцет".

Нагадаємо, у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі наразі відсутні, але в Середземному морі помічені ракетоносії. Також Дмитро Плетенчук розкрив деталі про плани ЗСУ щодо Кримського мосту.