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Атака дронами на Одещину — військові показали кадри збиття

16 березня 2025 12:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Збиття "шахедів" на Одещині — вражаючі кадри
Збиття дронів на Одещині. Фото ілюстративне: armyinform
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Цієї ночі на півдні України протиповітряна оборона знищила кілька груп російських безпілотників. Завдяки злагодженій роботі військових, вдалося уникнути масових руйнувань.

Кадри збиття ударних дронів над Одещиною показали в ДПСУ.

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У ніч проти 16 березня українські Сили оборони знищили 15 ворожих ударних дронів Shahed та безпілотників інших типів над Одещиною.

Атака дронами на Одещини — військові показали кадри збиття - фото 1
Кількість знищених дронів на півдні України. Фото: Повітряне командування "Південь" 

Зокрема, мобільні вогневі групи прикордонників збили три "Шахеди", які вибухнули в повітрі та впали в море.

Атака дронами на Одещини — військові показали кадри збиття - фото 2
Кількість знищених дронів прикордонниками. Фото: ДПСУ

Крім того, військовослужбовці Військово-Морських Сил ЗСУ ліквідували ще вісім ворожих БпЛА цього типу.

"Сьогодні вночі під час повітряної атаки силами та засобами ВМС України було збито вісім ударних дронів "Shahed-136", — повідомили у пресслужбі ВМС.

Атака дронами на Одещини — військові показали кадри збиття - фото 3
Кількість знищених дронів військовими моряками. Фото: ВМС ЗСУ

Також за минулу добу, 15 березня, українські захисники знищили два російські ударні безпілотники "Молнія" та "Ланцет".

Нагадаємо, у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі наразі відсутні, але в Середземному морі помічені ракетоносії. Також Дмитро Плетенчук розкрив деталі про плани ЗСУ щодо Кримського мосту.

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