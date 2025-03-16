Збиття "шахедів" на Одещині — вражаючі кадри

Атака дронами на Одещину — військові показали кадри збиття
Цієї ночі на півдні України протиповітряна оборона знищила кілька груп російських безпілотників. Завдяки злагодженій роботі військових, вдалося уникнути масових руйнувань.
Кадри збиття ударних дронів над Одещиною показали в ДПСУ.
Скільки дронів знищили
У ніч проти 16 березня українські Сили оборони знищили 15 ворожих ударних дронів Shahed та безпілотників інших типів над Одещиною.
Зокрема, мобільні вогневі групи прикордонників збили три "Шахеди", які вибухнули в повітрі та впали в море.
Крім того, військовослужбовці Військово-Морських Сил ЗСУ ліквідували ще вісім ворожих БпЛА цього типу.
"Сьогодні вночі під час повітряної атаки силами та засобами ВМС України було збито вісім ударних дронів "Shahed-136", — повідомили у пресслужбі ВМС.
Також за минулу добу, 15 березня, українські захисники знищили два російські ударні безпілотники "Молнія" та "Ланцет".
Нагадаємо, у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі наразі відсутні, але в Середземному морі помічені ракетоносії. Також Дмитро Плетенчук розкрив деталі про плани ЗСУ щодо Кримського мосту.
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