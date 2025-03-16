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Плетенчук розкрив деталі про плани ЗСУ щодо Кримського мосту

16 березня 2025 11:26
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
ЗСУ продовжують роботу щодо Кримського мосту — ВМС
Незаконно збудований Керченський міст. Фото ілюстративне: REUTERS
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Українські військові продовжують роботу над знищенням ключового логістичного об'єкта російських окупантів — Кримського мосту. Попри ворожу "оборону" об'єкта, стратегічні плани ЗСУ залишаються незмінними.

Про це у суботу, 15 березня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Знищення Кримського моста

За його словами, збройні сили України продовжують працювати над тим, щоб Кримський міст більше не існував. Плетенчук також наголосив, що позиція нашої держави залишається незмінною.

"Ця прибудова абсолютно ні до чого, і ніхто не відмовлявся від планів щодо її ліквідації. Як росіяни не відмовилися від своїх планів окупації України, так і ми не відмовилися від своїх", — зазначив Плетенчук.

Окупанти ретельно охороняють Кримський міст

Речник ВМС каже, що окупанти приділяють значну увагу обороні цього об’єкта, але це не є перешкодою для подальших дій українських військових.

"Вони дуже щільно охороняють цей об'єкт, і, мабуть, лише тому він досі ще знаходиться на місці. Але це не означає, що ми готові скласти руки й припинити спроби", — сказав Дмитро Плетенчук.

Він додав, що знищення Кримського мосту є одним із ключових завдань України, адже він використовується для постачання військової техніки та ресурсів на окуповану територію.

Нагадаємо, РФ вкладає кошти в розбудову транспортної інфраструктури на окупованих територіях півдня України, аби забезпечувати свої військові угруповання усім необхідним. Також ми писали про те, чому вантажі в Крим перестали доставляти морем.

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