ВСУ продолжают работу по Крымскому мосту — ВМС

Незаконно построенный Керченский мост. Фото иллюстративное: REUTERS

Украинские военные продолжают работу над уничтожением ключевого логистического объекта российских оккупантов — Крымского моста. Несмотря на вражескую "оборону" объекта, стратегические планы ВСУ остаются неизменными.

Об этом в субботу, 15 марта, в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Уничтожение Крымского моста

По его словам, вооруженные силы Украины продолжают работать над тем, чтобы Крымский мост больше не существовал. Плетенчук также отметил, что позиция нашего государства остается неизменной.

"Эта пристройка абсолютно ни к чему, и никто не отказывался от планов по ее ликвидации. Как россияне не отказались от своих планов оккупации Украины, так и мы не отказались от своих", — добавил Плетенчук.

Оккупанты тщательно охраняют Крымский мост

Представитель ВМС говорит, что оккупанты уделяют значительное внимание обороне этого объекта, но это не является препятствием для дальнейших действий украинских военных.

"Они очень плотно охраняют этот объект, и, видимо, только поэтому он до сих пор еще находится на месте. Но это не значит, что мы готовы сложить руки и прекратить попытки", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что уничтожение Крымского моста является одной из ключевых задач Украины, ведь он используется для поставки военной техники и ресурсов на оккупированную территорию.

Напомним, РФ вкладывает средства в развитие транспортной инфраструктуры на оккупированных территориях юга Украины, чтобы обеспечивать свои военные группировки всем необходимым. Также мы писали о том, почему грузы в Крым перестали доставлять морем.