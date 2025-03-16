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Атака дронами на Одесчину — военные показали кадры сбивания

16 марта 2025 12:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Сбивание "шахедов" в Одесской области - впечатляющие кадры
Сбивание дронов в Одесской области. Фото иллюстративное: armyinform
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Этой ночью на юге Украины противовоздушная оборона уничтожила несколько групп российских беспилотников. Благодаря слаженной работе военных, удалось избежать массовых разрушений.

Кадры сбития ударных дронов над Одесской областью показали в ГПСУ.

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В ночь на 16 марта украинские Силы обороны уничтожили 15 вражеских ударных дронов Shahed и беспилотников других типов над Одесской областью.

Атака дронами на Одещини — військові показали кадри збиття - фото 1
Количество уничтоженных дронов на юге Украины. Фото: Воздушное командование "Юг"

В частности, мобильные огневые группы пограничников сбили три "Шахеды", которые взорвались в воздухе и упали в море.

Атака дронами на Одещини — військові показали кадри збиття - фото 2
Количество уничтоженных дронов пограничниками. Фото: ГПСУ

Кроме того, военнослужащие Военно-Морских Сил ВСУ ликвидировали еще восемь вражеских БпЛА этого типа.

"Сегодня ночью во время воздушной атаки силами и средствами ВМС Украины было сбито восемь ударных дронов "Shahed-136", — сообщили в пресс-службе ВМС.

Атака дронами на Одещини — військові показали кадри збиття - фото 3
Количество уничтоженных дронов военными моряками. Фото: ВМС ВСУ

Также за минувшие сутки, 15 марта, украинские защитники уничтожили два российских ударных беспилотника "Молния" и "Ланцет".

Напомним, в Черном и Азовском морях вражеские корабли пока отсутствуют, но в Средиземном море замечены ракетоносители. Также Дмитрий Плетенчук раскрыл детали о планах ВСУ по Крымскому мосту.

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