Сбивание "шахедов" в Одесской области - впечатляющие кадры

Сбивание дронов в Одесской области. Фото иллюстративное: armyinform

Этой ночью на юге Украины противовоздушная оборона уничтожила несколько групп российских беспилотников. Благодаря слаженной работе военных, удалось избежать массовых разрушений.

Кадры сбития ударных дронов над Одесской областью показали в ГПСУ.

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В ночь на 16 марта украинские Силы обороны уничтожили 15 вражеских ударных дронов Shahed и беспилотников других типов над Одесской областью.

Количество уничтоженных дронов на юге Украины. Фото: Воздушное командование "Юг"

В частности, мобильные огневые группы пограничников сбили три "Шахеды", которые взорвались в воздухе и упали в море.

Количество уничтоженных дронов пограничниками. Фото: ГПСУ

Кроме того, военнослужащие Военно-Морских Сил ВСУ ликвидировали еще восемь вражеских БпЛА этого типа.

"Сегодня ночью во время воздушной атаки силами и средствами ВМС Украины было сбито восемь ударных дронов "Shahed-136", — сообщили в пресс-службе ВМС.

Количество уничтоженных дронов военными моряками. Фото: ВМС ВСУ

Также за минувшие сутки, 15 марта, украинские защитники уничтожили два российских ударных беспилотника "Молния" и "Ланцет".

Напомним, в Черном и Азовском морях вражеские корабли пока отсутствуют, но в Средиземном море замечены ракетоносители. Также Дмитрий Плетенчук раскрыл детали о планах ВСУ по Крымскому мосту.