Сбивание "шахедов" в Одесской области - впечатляющие кадры

Атака дронами на Одесчину — военные показали кадры сбивания
Этой ночью на юге Украины противовоздушная оборона уничтожила несколько групп российских беспилотников. Благодаря слаженной работе военных, удалось избежать массовых разрушений.
Кадры сбития ударных дронов над Одесской областью показали в ГПСУ.
Сколько дронов уничтожили
В ночь на 16 марта украинские Силы обороны уничтожили 15 вражеских ударных дронов Shahed и беспилотников других типов над Одесской областью.
В частности, мобильные огневые группы пограничников сбили три "Шахеды", которые взорвались в воздухе и упали в море.
Кроме того, военнослужащие Военно-Морских Сил ВСУ ликвидировали еще восемь вражеских БпЛА этого типа.
"Сегодня ночью во время воздушной атаки силами и средствами ВМС Украины было сбито восемь ударных дронов "Shahed-136", — сообщили в пресс-службе ВМС.
Также за минувшие сутки, 15 марта, украинские защитники уничтожили два российских ударных беспилотника "Молния" и "Ланцет".
Напомним, в Черном и Азовском морях вражеские корабли пока отсутствуют, но в Средиземном море замечены ракетоносители. Также Дмитрий Плетенчук раскрыл детали о планах ВСУ по Крымскому мосту.
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