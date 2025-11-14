Відео
Головна Одеса Атака на Одещину — кількість постраждалих на ринку знову зросла

Атака на Одещину — кількість постраждалих на ринку знову зросла

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 14:55
Оновлено: 14:55
Обстріл Чорноморська: 11 постраждалих і день жалоби
Місце влучання російського БпЛА. Фото: Новини.LIVE

У Чорноморську після російської атаки кількість постраждалих зросла до 11 людей, серед них — півторарічна дитина. Дві жінки загинули на місці. У місті пошкоджено десятки авто та цивільні будівлі, екстрені служби продовжують роботу.

Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Наслідки атаки

За словами Кіпера, удень 14 листопада російські безпілотники вдарили по місцевому ринку Чорноморська. Ударна хвиля та уламки вбили двох жінок віком 70 і 53 роки. Станом на 14:00 число постраждалих зросло до 11 осіб — вони дістали осколкові поранення та травми від вибуху. Шестеро людей у лікарні, серед них маленька дівчинка 1 року і 7 місяців, у якої лікарі зафіксували сильну стресову реакцію.

На місці вибуху знищено три автомобілі, ще 15 пошкоджені. Уламки та хвиля руйнувань зачепили навколишні будівлі, вибили шибки та пошкодили торгові точки. Рятувальники ліквідовують наслідки, правоохоронці документують воєнний злочин і збирають докази в межах відкритого провадження.

"Враховуючи збільшення кількості повітряних атак за останні 5 днів, прошу всіх мешканців Одещини бути максимально уважними до повітряних тривог. Не ризикуйте своїм життям, одразу прямуйте до укриття", — підсумував Кіпер.

День жалоби

Після трагедії мер Чорноморська Василь Гуляєв оголосив 15 листопада днем жалоби. У місті приспустять державні прапори та скасують розважальні заходи.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Новини.LIVE поспілкувалия з очевидцями російської атаки на Чорноморськ. Також ми писали, що вночі росіяни атакували південь Одещини.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака День жалоби
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
