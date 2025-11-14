Обстрел Черноморска: 11 пострадавших и день траура

Место попадания российского БпЛА. Фото: Новини.LIVE

В Черноморске после российской атаки количество пострадавших возросло до 11 человек, среди них — полуторагодовалый ребенок. Две женщины погибли на месте. В городе повреждены десятки авто и гражданские здания, экстренные службы продолжают работу.

Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки

По словам Кипера, днем 14 ноября российские беспилотники ударили по местному рынку Черноморска. Ударная волна и осколки убили двух женщин в возрасте 70 и 53 года. По состоянию на 14:00 число пострадавших возросло до 11 человек — они получили осколочные ранения и травмы от взрыва. Шесть человек в больнице, среди них маленькая девочка 1 года и 7 месяцев, у которой врачи зафиксировали сильную стрессовую реакцию.

На месте взрыва уничтожено три автомобиля, еще 15 повреждены. Обломки и волна разрушений задели окружающие здания, выбили стекла и повредили торговые точки. Спасатели ликвидируют последствия, правоохранители документируют военное преступление и собирают доказательства в рамках открытого производства.

"Учитывая увеличение количества воздушных атак за последние 5 дней, прошу всех жителей Одесской области быть максимально внимательными к воздушным тревогам. Не рискуйте своей жизнью, сразу направляйтесь в укрытие", — подытожил Кипер.

День траура

После трагедии мэр Черноморска Василий Гуляев объявил 15 ноября днем траура. В городе приспустят государственные флаги и отменят развлекательные мероприятия.

Напомним, мы сообщали, что Новини.LIVE пообщались с очевидцами российской атаки на Черноморск. Также мы писали, что ночью россияне атаковали юг Одесской области.