Обстрел рынка в Черноморске: что говорят очевидцы

Место попадания вражеского дрона. Фото: Новини.LIVE

Оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область дронами, сегодня, 14 ноября. В Черноморске БпЛА попал в местный рынок, вызвав гибель двух человек и ранения по меньшей мере десяти, среди них — младенец 2024 года рождения. На месте возник пожар, который быстро потушили. Масштаб разрушений и количество пострадавших еще уточняется.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места атаки.

Удар по гражданским

Удар пришелся на территорию рынка в Черноморске. Огонь охватил несколько торговых точек и автомобилей, две машины сгорели полностью, еще более десятка получили значительные повреждения. Взрывной волной также разбиты стекла и частично разрушены соседние здания. Спасатели и полиция работали на месте сразу после прилета.

Поврежденные авто на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

Разбитое стекло после атаки. Фото: Новини.LIVE

Выбитые окна магазина. Фото: Новини.LIVE

Рядом со складом, где работала Лариса, взрыв разбил окна и выбил стекла на первом этаже. Женщина говорит, что внутри все упало и разлетелось моментально. Она вспоминает, что сирена звучала, но спрятаться не успела, тогда как дети уже были в подвале. По ее словам, звук перед ударом был резкий, похожий на пролет летательного аппарата.

"Была на складе — и вдруг взрыв. Стекло на первом этаже полетело, в зале тоже все упало. Очень страшно. Я слышала, как будто что-то пролетело, как самолет, и сразу взрыв. Не успела пойти в подвал, а дети уже были там", — сказала женщина.

Очевидица атаки Лариса. Фото: Новини.LIVE

Мужчина смотрит на последствия попадания дрона. Фото: Новини.LIVE

Поврежденная обстрелом машина. Фото: Новини.LIVE

Иван сидел в собственной машине на парковке, когда взрывная волна посекла его лицо осколками стекла. Он говорит, что чудом избежал тяжелых травм — подушка, которую он возил для продажи, задержала часть осколков. Мужчина вспоминает, что неподалеку находились люди, которые не успели спрятаться, и именно они стали жертвами удара.

"Я сидел в машине, и если бы не подушка возле лобового стекла, все стекло полетело бы на меня. Есть гематомы, не слышу хорошо, но жив — это главное. Там погибшие были рядом. Одна женщина торговала картошкой — на нее и упал тот осколок. Мою машину больше всего посекло", — отметил Иван.

Мужчина Иван, который пострадал в результате аварии. Фото: Новини.LIVE

Перегороженная лентой улица. Фото: Новини.LIVE

Правоохранители на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

Место, куда попал дрон. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что возросло количество пострадавших в результате атаки в Одесской области. Также мы писали, что Россия атаквада предприятие в Сумах — известно о пострадавшем.