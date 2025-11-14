Атака дронов в Черноморске Одесской области: последствия и пострадавшие

Последствия атаки на Одесскую область. Фото: Олег Кипер/Telegram

Сегодня утром, 14 ноября, враг атаковал дронами рынок в Черноморске, что в Одесской области. Есть погибшие и пострадавшие, некоторые в тяжелом состоянии. Взрыв повредил гражданские объекты.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Черноморск

Россияне утром атаковали дронами рынок в Черноморске. По словам Олега Кипера, два человека погибли на месте, семеро получили ранения различной степени тяжести, некоторые в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали, информация продолжает уточняться.

Поврежденные авто в результате аварии. Фото: Олег Кипер/Telegram

Уничтоженный автомобиль после атаки. Фото: Олег Кипер/Telegram

В результате взрывов повреждены городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в соседнем колледже. На месте работают спасатели, полиция и другие службы для ликвидации последствий.

"Искренние соболезнования родным погибших. Раненым — выздоровления", — добавил Кипер.

Выбитые окна в магазине. Фото: Олег Кипер/Telegram

Последствия атаки на Черноморск. Фото: Олег Кипер/Telegram

