Україна
Оккупанты атаковали дроном Одесчину — есть погибшие и раненые

Оккупанты атаковали дроном Одесчину — есть погибшие и раненые

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 11:32
обновлено: 11:32
Атака дронов в Черноморске Одесской области: последствия и пострадавшие
Последствия атаки на Одесскую область. Фото: Олег Кипер/Telegram

Сегодня утром, 14 ноября, враг атаковал дронами рынок в Черноморске, что в Одесской области. Есть погибшие и пострадавшие, некоторые в тяжелом состоянии. Взрыв повредил гражданские объекты.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Атака на Черноморск

Россияне утром атаковали дронами рынок в Черноморске. По словам Олега Кипера, два человека погибли на месте, семеро получили ранения различной степени тяжести, некоторые в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали, информация продолжает уточняться.

Окупанти атакували Чорноморськ на Одещині
Поврежденные авто в результате аварии. Фото: Олег Кипер/Telegram
Окупанти атакували Чорноморськ на Одещині
Уничтоженный автомобиль после атаки. Фото: Олег Кипер/Telegram

В результате взрывов повреждены городская площадь, фасады магазинов, частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в соседнем колледже. На месте работают спасатели, полиция и другие службы для ликвидации последствий.

"Искренние соболезнования родным погибших. Раненым — выздоровления", — добавил Кипер.

Окупанти атакували Чорноморськ на Одещині
Выбитые окна в магазине. Фото: Олег Кипер/Telegram
Окупанти атакували Чорноморськ на Одещині
Последствия атаки на Черноморск. Фото: Олег Кипер/Telegram

Напомним, мы сообщали, что ночью оккупанты атаковали юг Одесской области. Повреждена гражданская инфраструктура, есть пострадавший. Также мы писали, что россияне ударили по промышленному предприятию в Сумах.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
