Атака дронів у Чорноморську на Одещині: наслідки та постраждалі

Окупанти атакували дроном Одещину — є загиблі та поранені
Сьогодні вранці, 14 листопада, ворог атакував дронами ринок у Чорноморську, що на Одещині. Є загиблі та постраждалі, деякі у важкому стані. Вибух пошкодив цивільні об'єкти.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Атака на Чорноморськ
Росіяни зранку атакували дронами ринок у Чорноморську. За словами Олега Кіпера, двоє людей загинули на місці, семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості, деякі у важкому стані. Постраждалих госпіталізували, інформація продовжує уточнюватися.
Внаслідок вибухів пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в сусідньому коледжі. На місці працюють рятувальники, поліція та інші служби для ліквідації наслідків.
"Щирі співчуття рідним загиблих. Пораненим — одужання", — додав Кіпер.
Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі окупанти атакували південь Одещини. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, є постраждалий. Також ми писали, що росіяни вгатили по промисловому підприємству у Сумах.
