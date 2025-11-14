Відео
Окупанти атакували дроном Одещину — є загиблі та поранені

Окупанти атакували дроном Одещину — є загиблі та поранені

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 11:32
Оновлено: 11:32
Атака дронів у Чорноморську на Одещині: наслідки та постраждалі
Наслідки атаки на Одещину. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Сьогодні вранці, 14 листопада, ворог атакував дронами ринок у Чорноморську, що на Одещині. Є загиблі та постраждалі, деякі у важкому стані. Вибух пошкодив цивільні об'єкти.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Атака на Чорноморськ

Росіяни зранку атакували дронами ринок у Чорноморську. За словами Олега Кіпера, двоє людей загинули на місці, семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості, деякі у важкому стані. Постраждалих госпіталізували, інформація продовжує уточнюватися.

Окупанти атакували Чорноморськ на Одещині
Пошкоджені авто внаслідок атки. Фото: Олег Кіпер/Telegram
Окупанти атакували Чорноморськ на Одещині
Знищений автомобіл після атаки. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Внаслідок вибухів пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в сусідньому коледжі. На місці працюють рятувальники, поліція та інші служби для ліквідації наслідків.

"Щирі співчуття рідним загиблих. Пораненим — одужання", — додав Кіпер.

Окупанти атакували Чорноморськ на Одещині
Вибиті вікна в магазині. Фото: Олег Кіпер/Telegram
Окупанти атакували Чорноморськ на Одещині
Наслідки атаки на Чорноморськ. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі окупанти атакували південь Одещини. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, є постраждалий. Також ми писали, що росіяни вгатили по промисловому підприємству у Сумах.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
