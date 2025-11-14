Дроны атаковали Черноморск: погибшие и пострадавшие

Место удара вражеского дрона. Фото: ГСЧС Одесской области

Сегодня, 14 ноября, Россия атаковала Черноморск дронами. В результате удара погибли два человека. Количество пострадавших возросло. На месте возник пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Последствия атаки

Сегодня утром Черноморск стал объектом атаки российских дронов. Удар пришелся на район местного рынка. В результате обстрела погибли два человека. Количество пострадавших возросло до 10, среди них ребенок. Их госпитализировали, их состояние уточняется.

Поврежденный магазин. Фото: ГСЧС Одесской области

Мусор на дороге после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Погибший человек под авто. Фото: ГСЧС Одесской области

После попадания на месте вспыхнул пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Уничтожены две машины, еще тринадцать получили повреждения. Также пострадали фасады зданий рядом с рынком. На месте работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь местным жителям, оказавшимся в стрессовой ситуации из-за атаки.

Тело человека после обстрела. Фото: ГСЧС Одесской области

Погибший человек посреди улицы. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатели с ребенком после обстрела. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщили, что Россия дроном атаковала Одесскую область. Есть жертвы среди гражданских. Также мы писали, что под прицелом врага ночью оказался юг области.