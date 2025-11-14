Дроны атаковали Черноморск: погибшие и пострадавшие

Количество пострадавших в результате атаки на Одесчину возросло
Сегодня, 14 ноября, Россия атаковала Черноморск дронами. В результате удара погибли два человека. Количество пострадавших возросло. На месте возник пожар.
Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.
Последствия атаки
Сегодня утром Черноморск стал объектом атаки российских дронов. Удар пришелся на район местного рынка. В результате обстрела погибли два человека. Количество пострадавших возросло до 10, среди них ребенок. Их госпитализировали, их состояние уточняется.
После попадания на месте вспыхнул пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Уничтожены две машины, еще тринадцать получили повреждения. Также пострадали фасады зданий рядом с рынком. На месте работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь местным жителям, оказавшимся в стрессовой ситуации из-за атаки.
Напомним, мы сообщили, что Россия дроном атаковала Одесскую область. Есть жертвы среди гражданских. Также мы писали, что под прицелом врага ночью оказался юг области.
