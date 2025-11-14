Видео
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
Видео

Количество пострадавших в результате атаки на Одесчину возросло

Количество пострадавших в результате атаки на Одесчину возросло

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 12:48
обновлено: 12:53
Дроны атаковали Черноморск: погибшие и пострадавшие
Место удара вражеского дрона. Фото: ГСЧС Одесской области

Сегодня, 14 ноября, Россия атаковала Черноморск дронами. В результате удара погибли два человека. Количество пострадавших возросло. На месте возник пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Читайте также:

Последствия атаки

Сегодня утром Черноморск стал объектом атаки российских дронов. Удар пришелся на район местного рынка. В результате обстрела погибли два человека. Количество пострадавших возросло до 10, среди них ребенок. Их госпитализировали, их состояние уточняется.

Обстріл Чорноморська на Одещині
Поврежденный магазин. Фото: ГСЧС Одесской области
Обстріл Чорноморська на Одещині
Мусор на дороге после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области
Обстріл Чорноморська на Одещині
Погибший человек под авто. Фото: ГСЧС Одесской области

После попадания на месте вспыхнул пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Уничтожены две машины, еще тринадцать получили повреждения. Также пострадали фасады зданий рядом с рынком. На месте работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь местным жителям, оказавшимся в стрессовой ситуации из-за атаки.

Обстріл Чорноморська на Одещині
Тело человека после обстрела. Фото: ГСЧС Одесской области
Обстріл Чорноморська на Одещині
Погибший человек посреди улицы. Фото: ГСЧС Одесской области
Обстріл Чорноморська на Одещині
Спасатели с ребенком после обстрела. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщили, что Россия дроном атаковала Одесскую область. Есть жертвы среди гражданских. Также мы писали, что под прицелом врага ночью оказался юг области.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы жертвы погибшие пострадавшие
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
