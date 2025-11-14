Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Кількість постраждалих внаслідок атаки на Одещину зросла

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Одещину зросла

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 12:48
Оновлено: 12:53
Дрони атакували Чорноморськ: загиблі та постраждалі
Місце удару ворожого дрона. Фото: ДСНС Одещини

Сьогодні, 14 листопада, Росія атакувала Чорноморськ дронами. Внаслідок удару загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла. На місці виникла пожежа.

Про це повідомили в ДСНС Одещини.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

Сьогодні вранці Чорноморськ став об’єктом атаки російських дронів. Удар припав на район місцевого ринку. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до 10, серед них дитина. Їх госпіталізували, їхній стан уточнюється.

Обстріл Чорноморська на Одещині
Пошкоджений магазин. Фото: ДСНС Одещини
Обстріл Чорноморська на Одещині
Сміття на дорозі після атаки. Фото: ДСНС Одещини
Обстріл Чорноморська на Одещині
Загибла людина під авто. Фото: ДСНС Одещини

Після влучання на місці спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Знищено дві автівки, ще тринадцять отримали пошкодження. Також постраждали фасади будівель поруч із ринком. На місці працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу місцевим жителям, що опинилися в стресовій ситуації через атаку.

Обстріл Чорноморська на Одещині
Тіло людини після обстрілу. Фото: ДСНС Одещини
Обстріл Чорноморська на Одещині
Загибла людина посеред вулиці. Фото: ДСНС Одещини
Обстріл Чорноморська на Одещині
Рятувальники з дитиною після обстрілу. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомили, що Росія дроном атакувала Одещину. Є жертви серед цивільних. Також ми писали, що під прицілом ворога вночі опинився південь області.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси жертви загиблі постраждалі
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації