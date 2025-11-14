Дрони атакували Чорноморськ: загиблі та постраждалі

Місце удару ворожого дрона. Фото: ДСНС Одещини

Сьогодні, 14 листопада, Росія атакувала Чорноморськ дронами. Внаслідок удару загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла. На місці виникла пожежа.

Про це повідомили в ДСНС Одещини.

Наслідки атаки

Сьогодні вранці Чорноморськ став об’єктом атаки російських дронів. Удар припав на район місцевого ринку. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до 10, серед них дитина. Їх госпіталізували, їхній стан уточнюється.

Пошкоджений магазин. Фото: ДСНС Одещини

Сміття на дорозі після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Загибла людина під авто. Фото: ДСНС Одещини

Після влучання на місці спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Знищено дві автівки, ще тринадцять отримали пошкодження. Також постраждали фасади будівель поруч із ринком. На місці працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу місцевим жителям, що опинилися в стресовій ситуації через атаку.

Тіло людини після обстрілу. Фото: ДСНС Одещини

Загибла людина посеред вулиці. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники з дитиною після обстрілу. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомили, що Росія дроном атакувала Одещину. Є жертви серед цивільних. Також ми писали, що під прицілом ворога вночі опинився південь області.