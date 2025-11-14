Дрони атакували Чорноморськ: загиблі та постраждалі

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Одещину зросла
Сьогодні, 14 листопада, Росія атакувала Чорноморськ дронами. Внаслідок удару загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла. На місці виникла пожежа.
Про це повідомили в ДСНС Одещини.
Наслідки атаки
Сьогодні вранці Чорноморськ став об’єктом атаки російських дронів. Удар припав на район місцевого ринку. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до 10, серед них дитина. Їх госпіталізували, їхній стан уточнюється.
Після влучання на місці спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Знищено дві автівки, ще тринадцять отримали пошкодження. Також постраждали фасади будівель поруч із ринком. На місці працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу місцевим жителям, що опинилися в стресовій ситуації через атаку.
Нагадаємо, ми повідомили, що Росія дроном атакувала Одещину. Є жертви серед цивільних. Також ми писали, що під прицілом ворога вночі опинився південь області.
