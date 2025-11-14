Відео
Росіяни атакували ринок у Чорноморську на Одещині — очевидці

Росіяни атакували ринок у Чорноморську на Одещині — очевидці

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 13:52
Оновлено: 13:52
Обстріл ринку в Чорноморську: що кажуть очевидці
Місце влучання ворожого дрона. Фото: Новини.LIVE

Окупанти вчергове атакували Одещину дронами, сьогодні, 14 листопада. У Чорноморську БпЛА влучив у місцевий ринок, спричинивши загибель двох людей і поранення щонайменше десяти, серед них — немовля 2024 року народження. На місці виникла пожежа, яку швидко загасили. Масштаб руйнувань і кількість постраждалих ще уточнюють.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця атаки.

Читайте також:

Удар по цивільним

Удар припав на територію ринку в Чорноморську. Вогонь охопив декілька торгових точок і автівок, дві машини згоріли повністю, ще понад десяток отримали значні пошкодження. Вибуховою хвилею також розбиті шибки та частково зруйновані сусідні будівлі. Рятувальники та поліція працювали на місці одразу після прильоту.

Атака на Одещину: очевидці розповіли як це було
Пошкоджені авто на місці атаки. Фото: Новини.LIVE
Атака на Одещину: очевидці розповіли як це було
Розбите скло після атаки. Фото: Новини.LIVE
Атака на Одещину: очевидці розповіли як це було
Вибиті вікна магазину. Фото: Новини.LIVE

Поруч зі складом, де працювала Лариса, вибух розтрощив вікна й повибивав скло на першому поверсі. Жінка каже, що всередині все впало й розлетілося вмить. Вона згадує, що сирена лунала, але сховатися не встигла, тоді як діти вже були у підвалі. За її словами, звук перед ударом був різкий, схожий на проліт літального апарата.

"Була на складі — і раптом вибух. Скло на першому поверсі полетіло, у залі теж усе впало. Дуже страшно. Я чула, як наче щось пролетіло, як літак, і одразу вибух. Не встигла піти в підвал, а діти вже були там", — сказала жінка.

Атака на Одещину: очевидці розповіли як це було
Очевидиця атаки Лариса. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одещину
Чоловік дивиться на наслідки влучання дрона. Фото: Новини.LIVE
Атака на Одещину: очевидці розповіли як це було
Пошкоджена обстрілом машина. Фото: Новини.LIVE

Іван сидів у власній машині на парковці, коли вибухова хвиля посікла його обличчя уламками скла. Він каже, що дивом уникнув тяжких травм — подушка, яку він возив для продажу, затримала частину уламків. Чоловік пригадує, що неподалік перебували люди, які не встигли сховатися, і саме вони стали жертвами удару.

"Я сидів у машині, і якби не подушка біля лобового скла, все скло полетіло б на мене. Є гематоми, не чую добре, але живий — це головне. Там загиблі були поруч. Одна жінка торгувала картоплею — на неї й упав той уламок. Мою машину найбільше посікло", — зазначив Іван.

Атака на Одещину: очевидці розповіли як це було
Чоловік Іван, який постраждав внаслідок атки. Фото: Новини.LIVE
Атака на Одещину: очевидці розповіли як це було
Перегороджена стрічкою вулиця. Фото: Новини.LIVE
Атака на Одещину: очевидці розповіли як це було
Правоохоронці на місці атаки. Фото: Новини.LIVE
Атака на Одещину: очевидці розповіли як це було
Місце, куди влучив дрон. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що зросла кількість постраждалих внаслідок атаки на Одещину. Також ми писали, що Росія атаквада підприємство у Сумах — відомо про постраждалого.

Одеса вибух Одеська область обстріли Новини Одеси атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
