Румунія піднімала в небо винищувачі F-16 через атаку РФ на Одещину

Літак F-16. Фото: Lockheed Martin

У ніч на 2 липня, під час атаки РФ на Одещину, Румунія підняла у повітря два винищувачі F-16. Також міністерство оборони сусідньої країни офіційно засудило дії Росії як ті, що суперечать міжнародному праву.

Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.

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Цієї ночі 2 винищувачі F-16 злетіли з авіабази Бурча для моніторингу повітряного простору. Причиною активності авіації стала атака російських дронів на прикордонні території України. Жителям повіту Тулча було надіслано попередження RO-Alert про можливе падіння повітряних об'єктів. У Мінооборони Румунії засудили дії Росії як ті, що суперечать міжнародному праву.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує ці напади, здійснені Російською Федерацією проти цивільних об'єктів та елементів інфраструктури України, які є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного права",— йдеться у повідомленні Міністерства оборони Румунії.

Повідомлення Міноборони Румунії. Фото: скриншот новини румунського Міноборони

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Молдова буде збивати російські дрони та ракети. А також про знищення літака РФ Су-35 на Курському напрямку.