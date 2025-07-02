Румыния поднимала в небо истребители F-16 из-за атаки РФ на Одесскую область

Самолет F-16. Фото: Lockheed Martin

В ночь на 2 июля, во время атаки РФ на Одесскую область, Румыния подняла в воздух два истребителя F-16. Также министерство обороны соседней страны официально осудило действия России как противоречащие международному праву.

Об этом сообщает Министерство обороны Румынии.

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Этой ночью 2 истребителя F-16 взлетели с авиабазы Бурча для мониторинга воздушного пространства. Причиной активности авиации стала атака российских дронов на приграничные территории Украины. Жителям уезда Тулча было отправлено предупреждение RO-Alert о возможном падении воздушных объектов. В Минобороны Румынии осудили действия России как противоречащие международному праву.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает эти нападения, совершенные Российской Федерацией против гражданских объектов и элементов инфраструктуры Украины, которые являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного права", — говорится в сообщении Министерства обороны Румынии.

Сообщение Минобороны Румынии Фото: скриншот новости румынского Минобороны

Напомним, недавно мы писали о том, что Молдова будет сбивать российские дроны и ракеты. А также об уничтожении самолета РФ Су-35 на Курском направлении.