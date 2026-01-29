В Одесі зросла кількість жертв атаки 27 січня

Рятувальники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

В Одесі зросла кількість жертв російської атаки, що сталася 27 січня. У лікарні помер ще один постраждалий чоловік. Медики кілька днів боролися за його життя. Загалом ворожий удар забрав життя вже чотирьох людей.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Кількість жертв

Сьогодні в одній з одеських лікарень помер чоловік 1947 року народження, який зазнав тяжких поранень під час атаки 27 січня. Лікарі робили все можливе, однак травми виявилися несумісними з життям. Таким чином, кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до чотирьох. Раніше під завалами зруйнованих будинків рятувальники знайшли тіла трьох людей. Двоє з них загинули на вулиці Прохорівській, ще один чоловік — у Пересипському районі міста.

Що відомо про атаку

У ніч на 27 січня ворог здійснив масовану атаку на Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин і будівельний майданчик. Понад 20 людей дістали поранення. Рятувальні роботи тривали всю ніч та до наступного вечора.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в ніч на 29 січня росіяни атакували критичну інфраструктуру Одеси. Також ми писали, що вчора, 28 січня росіяни вдарили по чоловічому монастирю в Одесі.