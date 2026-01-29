Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Атака на Одесу — кількість загиблих зросла

Атака на Одесу — кількість загиблих зросла

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 08:53
В Одесі зросла кількість жертв атаки 27 січня
Рятувальники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

В Одесі зросла кількість жертв російської атаки, що сталася 27 січня. У лікарні помер ще один постраждалий чоловік. Медики кілька днів боролися за його життя. Загалом ворожий удар забрав життя вже чотирьох людей.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Реклама
Читайте також:

Кількість жертв

Сьогодні в одній з одеських лікарень помер чоловік 1947 року народження, який зазнав тяжких поранень під час атаки 27 січня. Лікарі робили все можливе, однак травми виявилися несумісними з життям. Таким чином, кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до чотирьох. Раніше під завалами зруйнованих будинків рятувальники знайшли тіла трьох людей. Двоє з них загинули на вулиці Прохорівській, ще один чоловік — у Пересипському районі міста.

Що відомо про атаку

У ніч на 27 січня ворог здійснив масовану атаку на Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин і будівельний майданчик. Понад 20 людей дістали поранення. Рятувальні роботи тривали всю ніч та до наступного вечора.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в ніч на 29 січня росіяни атакували критичну інфраструктуру Одеси. Також ми писали, що вчора, 28 січня росіяни вдарили по чоловічому монастирю в Одесі.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака жертви загиблі
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації