В Одессе возросло количество жертв атаки 27 января

Спасатели на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

В Одессе возросло количество жертв российской атаки, произошедшей 27 января. В больнице скончался еще один пострадавший мужчина. Медики несколько дней боролись за его жизнь. В общем вражеский удар унес жизни уже четырех человек.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Количество жертв

Сегодня в одной из одесских больниц умер мужчина 1947 года рождения, который получил тяжелые ранения во время атаки 27 января. Врачи делали все возможное, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Таким образом, количество погибших в результате российского удара возросло до четырех. Ранее под завалами разрушенных домов спасатели нашли тела трех человек. Двое из них погибли на улице Прохоровской, еще один человек — в Пересыпском районе города.

Что известно об атаке

В ночь на 27 января враг совершил массированную атаку на Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Более 20 человек получили ранения. Спасательные работы продолжались всю ночь и до следующего вечера.

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 29 января россияне атаковали критическую инфраструктуру Одессы. Также мы писали, что вчера, 28 января россияне ударили по мужскому монастырю в Одессе.