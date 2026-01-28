Обстрел Одессы 28 января: последствия атаки дронов на город

Последствия атаки на монастырь. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Этой ночью Одесса снова оказалась под массированным ударом российских беспилотников. Враг направил дроны на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру, вызвав серьезные разрушения. На местах попаданий вспыхнули пожары.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и пообщались с очевидцами.

Последствия удара

Больше всего пострадала территория Свято-Успенского мужского монастыря. Огонь быстро охватил помещения. Спасателям приходилось несколько раз прерывать работу из-за риска повторных ударов. К тушению пожаров привлекли более 100 специалистов.

"В результате попаданий возникли разрушения с последующим возгоранием зданий на территории монастыря. Также повреждения получили административные складские здания и автомобили на других локациях. Во время ликвидации спасателям приходилось следовать в безопасные места, так как была угроза повторных ударов", — отметила пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

Спасатели на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Обломки во дворе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Коммунальщики забивают окна. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В самом монастыре ночь называют ужасной. По словам архимандрита Тесая, дроны попали почти в одно и то же место. В зданиях вылетели окна и двери. Один семинарист получил осколочное ранение, его забрала скорая. Еще трем людям помогли на месте. На монастырском кладбище пострадали постройки, разрушен зимний сад. Пострадал и древний образ Спасителя, известный тем, кто приходил на могилу преподобного Кукши Одесского. Несмотря на шок, верующие уже начали собираться, чтобы разбирать завалы и приводить территорию в порядок.

"Произошло очень ужасное событие, "шахеды" попали почти в одно и то же место. Очень пострадал монастырь, много выбитых окон и дверей. Все разрушенное с Божьей помощью мы восстановим", — заявил архимандрит Тесай.

Архимандрит об атаке. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разбитая икона. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Удар по порту

Кроме того, враг нанес удар по территории порта в Одесской области. В результате атаки беспилотников там разрушены важные логистические элементы, повреждены ангары, производственные здания и даже локомотив. После взрывов на предприятии возник пожар.

Последствия атаки на порт. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

Что известно об атаке

Всего от ночного налета пострадали трое мужчин в возрасте 21, 67 и 80 лет. Кроме религиозного сооружения, ударам подвергся частный сектор и портовая инфраструктура. Один жилой дом существенно поврежден, а помещение рядом разрушено до основания.

Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Обломки после удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Люди убирают в монастыре. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

На местах попаданий утром работают прокуроры и следователи СБУ. Они собирают обломки дронов и фиксируют доказательства очередного обстрела. Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Икона на полу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Крест, который сгорел. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Книга сгорела после удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

