Главная Одесса Мужской монастырь и порт — фото последствий атаки на Одессу

Мужской монастырь и порт — фото последствий атаки на Одессу

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 12:13
Обстрел Одессы 28 января: последствия атаки дронов на город
Последствия атаки на монастырь. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Этой ночью Одесса снова оказалась под массированным ударом российских беспилотников. Враг направил дроны на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру, вызвав серьезные разрушения. На местах попаданий вспыхнули пожары.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и пообщались с очевидцами.

Читайте также:

Последствия удара

Больше всего пострадала территория Свято-Успенского мужского монастыря. Огонь быстро охватил помещения. Спасателям приходилось несколько раз прерывать работу из-за риска повторных ударов. К тушению пожаров привлекли более 100 специалистов.

"В результате попаданий возникли разрушения с последующим возгоранием зданий на территории монастыря. Также повреждения получили административные складские здания и автомобили на других локациях. Во время ликвидации спасателям приходилось следовать в безопасные места, так как была угроза повторных ударов", — отметила пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

Атака на чоловічий монастир в Одесі
Спасатели на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Обстріл Одеси 28 січня
Обломки во дворе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Атака на чоловічий монастир в Одесі
Коммунальщики забивают окна. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В самом монастыре ночь называют ужасной. По словам архимандрита Тесая, дроны попали почти в одно и то же место. В зданиях вылетели окна и двери. Один семинарист получил осколочное ранение, его забрала скорая. Еще трем людям помогли на месте. На монастырском кладбище пострадали постройки, разрушен зимний сад. Пострадал и древний образ Спасителя, известный тем, кто приходил на могилу преподобного Кукши Одесского. Несмотря на шок, верующие уже начали собираться, чтобы разбирать завалы и приводить территорию в порядок.

"Произошло очень ужасное событие, "шахеды" попали почти в одно и то же место. Очень пострадал монастырь, много выбитых окон и дверей. Все разрушенное с Божьей помощью мы восстановим", — заявил архимандрит Тесай.

Обстріл Одеси 28 січня
Архимандрит об атаке. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Удар по Одесі
Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Удар по Одесі
Разбитая икона. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Удар по порту

Кроме того, враг нанес удар по территории порта в Одесской области. В результате атаки беспилотников там разрушены важные логистические элементы, повреждены ангары, производственные здания и даже локомотив. После взрывов на предприятии возник пожар.

Удар по порту на Одещині
Последствия атаки на порт. Фото: Алексей Кулеба/Telegram

Что известно об атаке

Всего от ночного налета пострадали трое мужчин в возрасте 21, 67 и 80 лет. Кроме религиозного сооружения, ударам подвергся частный сектор и портовая инфраструктура. Один жилой дом существенно поврежден, а помещение рядом разрушено до основания.

Атака на чоловічий монастир в Одесі
Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Обстріл Одеси 28 січня
Обломки после удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Обстріл Одеси 28 січня
Люди убирают в монастыре. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

На местах попаданий утром работают прокуроры и следователи СБУ. Они собирают обломки дронов и фиксируют доказательства очередного обстрела. Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Атака на чоловічий монастир в Одесі
Икона на полу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Удар по Одесі
Крест, который сгорел. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Атака на чоловічий монастир в Одесі
Книга сгорела после удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали, что россияне вторую ночь подряд атакуют Одессу дронами. Также мы писали, что сегодня исполняется год после массированной атаки на Киевский район города.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
