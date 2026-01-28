Відео
Україна
Чоловічий монастир та порт — фото наслідків атаки на Одесу

Чоловічий монастир та порт — фото наслідків атаки на Одесу

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 12:13
Обстріл Одеси 28 січня: наслідки атаки дронів на місто
Наслідки атаки на монастир. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Цієї ночі Одеса знову опинилася під масованим ударом російських безпілотників. Ворог спрямував дрони на житлові квартали та цивільну інфраструктуру, спричинивши серйозні руйнування. На місцях влучань спалахнули пожежі.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та поспілкувалися з очевидцями.

Читайте також:

Наслідки удару

Найбільше постраждала територія Свято-Успенського чоловічого монастиря. Вогонь швидко охопив приміщення. Рятувальникам доводилося кілька разів переривати роботу через ризик повторних ударів. До гасіння пожеж залучили понад 100 фахівців. ​

"Внаслідок влучань виникли руйнування з подальшим загоранням будівель на території монастиря. Також пошкоджень зазнали адміністративні складські будівлі та автомобілі на інших локаціях. Під час ліквідації рятувальникам доводилось слідувати в безпечні місця, так як була загроза повторних ударів", — зазначила речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Атака на чоловічий монастир в Одесі
Рятувальники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Обстріл Одеси 28 січня
Уламки на подвір'ї. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Атака на чоловічий монастир в Одесі
Комунальники забивають вікна. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

У самому монастирі ніч називають жахливою. За словами архімандрита Тесая, дрони поцілили майже в одне й те саме місце. У будівлях вилетіли вікна та двері. Один семінарист отримав осколкове поранення, його забрала швидка. Ще трьом людям допомогли на місці. На монастирському кладовищі постраждали споруди, зруйновано зимовий сад. Постраждав і древній образ Спасителя, відомий тим, хто приходив на могилу преподобного Кукши Одеського. Попри шок, віряни вже почали збиратися, щоб розбирати завали та приводити територію до ладу.

"Відбулась дуже жахлива подія, "шахеди" поцілили майже в одне й те саме місце. Дуже постраждав монастир, багато вибитих вікон та дверей. Все зруйноване з Божою допомогою ми відновимо", — заявив архімандрит Тесай.

Обстріл Одеси 28 січня
Архімандрит про атаку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Удар по Одесі
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Удар по Одесі
Розбита ікона. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Удар по порту

Крім того, ворог завдав удару по території порту на Одещині. Внаслідок атаки безпілотників там зруйновано важливі логістичні елементи, пошкоджено ангари, виробничі будівлі та навіть локомотив. Після вибухів на підприємстві виникла пожежа.

Удар по порту на Одещині
Наслідки атаки на порт. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

Що відомо про атаку

Загалом від нічного нальоту постраждали троє чоловіків віком 21, 67 та 80 років. Окрім релігійної споруди, ударів зазнав приватний сектор та портова інфраструктура. Один житловий будинок суттєво пошкоджено, а приміщення поруч зруйноване вщент. ​

Атака на чоловічий монастир в Одесі
Руйнації на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Обстріл Одеси 28 січня
Уламки після удару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Обстріл Одеси 28 січня
Люди прибирають в монастирі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

На місцях влучань зранку працюють прокурори та слідчі СБУ. Вони збирають уламки дронів та фіксують докази чергового обстрілу. Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Атака на чоловічий монастир в Одесі
Ікона на підлозі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Удар по Одесі
Хрест, який згорів. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Атака на чоловічий монастир в Одесі
Книга згоріла після удару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни другу ніч поспіль атакують Одесу дронами. Також ми писали, що сьогодні минає рік після масованої атаки на Київський район міста.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
