Обстріл Одеси 28 січня: наслідки атаки дронів на місто

Наслідки атаки на монастир. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Цієї ночі Одеса знову опинилася під масованим ударом російських безпілотників. Ворог спрямував дрони на житлові квартали та цивільну інфраструктуру, спричинивши серйозні руйнування. На місцях влучань спалахнули пожежі.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та поспілкувалися з очевидцями.

Наслідки удару

Найбільше постраждала територія Свято-Успенського чоловічого монастиря. Вогонь швидко охопив приміщення. Рятувальникам доводилося кілька разів переривати роботу через ризик повторних ударів. До гасіння пожеж залучили понад 100 фахівців. ​

"Внаслідок влучань виникли руйнування з подальшим загоранням будівель на території монастиря. Також пошкоджень зазнали адміністративні складські будівлі та автомобілі на інших локаціях. Під час ліквідації рятувальникам доводилось слідувати в безпечні місця, так як була загроза повторних ударів", — зазначила речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Рятувальники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Уламки на подвір'ї. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Комунальники забивають вікна. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

У самому монастирі ніч називають жахливою. За словами архімандрита Тесая, дрони поцілили майже в одне й те саме місце. У будівлях вилетіли вікна та двері. Один семінарист отримав осколкове поранення, його забрала швидка. Ще трьом людям допомогли на місці. На монастирському кладовищі постраждали споруди, зруйновано зимовий сад. Постраждав і древній образ Спасителя, відомий тим, хто приходив на могилу преподобного Кукши Одеського. Попри шок, віряни вже почали збиратися, щоб розбирати завали та приводити територію до ладу.

"Відбулась дуже жахлива подія, "шахеди" поцілили майже в одне й те саме місце. Дуже постраждав монастир, багато вибитих вікон та дверей. Все зруйноване з Божою допомогою ми відновимо", — заявив архімандрит Тесай.

Архімандрит про атаку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Розбита ікона. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Удар по порту

Крім того, ворог завдав удару по території порту на Одещині. Внаслідок атаки безпілотників там зруйновано важливі логістичні елементи, пошкоджено ангари, виробничі будівлі та навіть локомотив. Після вибухів на підприємстві виникла пожежа.

Наслідки атаки на порт. Фото: Олексій Кулеба/Telegram

Що відомо про атаку

Загалом від нічного нальоту постраждали троє чоловіків віком 21, 67 та 80 років. Окрім релігійної споруди, ударів зазнав приватний сектор та портова інфраструктура. Один житловий будинок суттєво пошкоджено, а приміщення поруч зруйноване вщент. ​

Руйнації на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Уламки після удару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Люди прибирають в монастирі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

На місцях влучань зранку працюють прокурори та слідчі СБУ. Вони збирають уламки дронів та фіксують докази чергового обстрілу. Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Ікона на підлозі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Хрест, який згорів. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Книга згоріла після удару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни другу ніч поспіль атакують Одесу дронами. Також ми писали, що сьогодні минає рік після масованої атаки на Київський район міста.