Ціль нічного удару по Одесі — продовольча безпека

Атака на Одесу — удар по продовольчій безпеці світу
Атаками по Одесі росіяни намагаються завдати удару продовольчій безпеці України. Крім того, керівництво РФ хоче таким чином посилити свої позиції на майбутніх перемовинах.
Про це повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.
Продовольча безпека
Такими атаками ворог хоче створити загрозу не тільки для продовольчого ринку України, але й для світового, намагаючись дестабілізувати постачання та порушити міжнародну торгівлю. РФ воює із суховантажами із зерном, попри те, що російська пропаганда розповідає про підтримку країн Африки, що голодують, додають у ЗСУ.
"Удари по портах — це удари по продовольчій безпеці світу. Росія свідомо створює загрози для глобального ринку", — пише командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.
Напередодні перемовин
Крім того, ворог навмисно намагається такими ударами тиснути на Україну напередодні перемовин. РФ вже застосовувала таку тактику у 2022 році, додають у ВМС.
"Ми це бачили вже неодноразово. Типовим прикладом є удар по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації у 2022 році, коли так само тривали перемовини в Стамбулі", — каже речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як минулої ночі збивали дрони. А також про те, як РФ намагається рятувати Кримський міст від безпілотників.
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