Ціль нічного удару по Одесі — продовольча безпека

Пошкодження у порту. Фото: ВМС ЗСУ у соцмережі

Атаками по Одесі росіяни намагаються завдати удару продовольчій безпеці України. Крім того, керівництво РФ хоче таким чином посилити свої позиції на майбутніх перемовинах.

Про це повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

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Такими атаками ворог хоче створити загрозу не тільки для продовольчого ринку України, але й для світового, намагаючись дестабілізувати постачання та порушити міжнародну торгівлю. РФ воює із суховантажами із зерном, попри те, що російська пропаганда розповідає про підтримку країн Африки, що голодують, додають у ЗСУ.

"Удари по портах — це удари по продовольчій безпеці світу. Росія свідомо створює загрози для глобального ринку", — пише командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

Напередодні перемовин

Крім того, ворог навмисно намагається такими ударами тиснути на Україну напередодні перемовин. РФ вже застосовувала таку тактику у 2022 році, додають у ВМС.

"Ми це бачили вже неодноразово. Типовим прикладом є удар по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації у 2022 році, коли так само тривали перемовини в Стамбулі", — каже речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як минулої ночі збивали дрони. А також про те, як РФ намагається рятувати Кримський міст від безпілотників.