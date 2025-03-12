Цель ночного удара по Одессе - продовольственная безопасность

Атака на Одессу — удар по продовольственной безопасности мира
Атаками по Одессе россияне пытаются нанести удар по продовольственной безопасности Украины. Кроме того, руководство РФ хочет таким образом усилить свои позиции на будущих переговорах.
Об этом сообщил командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа.
Продовольственная безопасность
Такими атаками враг хочет создать угрозу не только для продовольственного рынка Украины, но и для мирового, пытаясь дестабилизировать поставки и нарушить международную торговлю. РФ воюет с сухогрузами с зерном, несмотря на то, что российская пропаганда рассказывает о поддержке голодающих стран Африки, добавляют в ВСУ.
"Удары по портам - это удары по продовольственной безопасности мира. Россия сознательно создает угрозы для глобального рынка",— пишет командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа.
Накануне переговоров
Кроме того, враг намеренно пытается такими ударами давить на Украину накануне переговоров. РФ уже применяла такую тактику в 2022 году, добавляют в ВМС.
"Мы это видели уже неоднократно. Типичным примером является удар по зданию Николаевской областной государственной администрации в 2022 году, когда так же продолжались переговоры в Стамбуле",— говорит спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Напомним, недавно мы писали о том, как той ночью сбивали дроны. А также о том, как РФ пытается спасать Крымский мост от беспилотников.
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