Цель ночного удара по Одессе - продовольственная безопасность

Повреждения в порту. Фото: ВМС ВСУ в соцсети

Атаками по Одессе россияне пытаются нанести удар по продовольственной безопасности Украины. Кроме того, руководство РФ хочет таким образом усилить свои позиции на будущих переговорах.

Об этом сообщил командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа.

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Такими атаками враг хочет создать угрозу не только для продовольственного рынка Украины, но и для мирового, пытаясь дестабилизировать поставки и нарушить международную торговлю. РФ воюет с сухогрузами с зерном, несмотря на то, что российская пропаганда рассказывает о поддержке голодающих стран Африки, добавляют в ВСУ.

"Удары по портам - это удары по продовольственной безопасности мира. Россия сознательно создает угрозы для глобального рынка",— пишет командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа.

Накануне переговоров

Кроме того, враг намеренно пытается такими ударами давить на Украину накануне переговоров. РФ уже применяла такую тактику в 2022 году, добавляют в ВМС.

"Мы это видели уже неоднократно. Типичным примером является удар по зданию Николаевской областной государственной администрации в 2022 году, когда так же продолжались переговоры в Стамбуле",— говорит спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Напомним, недавно мы писали о том, как той ночью сбивали дроны. А также о том, как РФ пытается спасать Крымский мост от беспилотников.