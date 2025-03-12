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Удар баллистикой по Одессе — есть погибшие и раненые

12 марта 2025 09:25
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Ночной удар по Одессе - сколько погибших и раненых
Судно "MJ PINA". Фото: Алексей Кулеба
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Ночью враг в очередной раз атаковал припортовую инфраструктуру Одессы. Ударом было повреждено грузовое судно "MJ PINA" под флагом Барбадоса — четыре человека погибли, двое пострадали.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Погибшие и раненые

Все погибшие из-за удара — граждане Сирии от 18 до 24 лет. Один из раненых — украинец, сотрудник порта. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают помощь. В момент атаки судно загружало пшеницу для экспорта в Алжир. Кроме того, получили повреждения еще один корабль, причалы, склады для хранения зерна.

Прокуратура открыла дело

Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (совершение военного преступления, повлекшего гибель людей). Правоохранители фиксируют все последствия атаки, чтобы привлечь РФ к ответственности.

Напомним, недавно мы писали о том, как той ночью сбивали дроны. А также о вчерашнем обстреле Одессы.

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