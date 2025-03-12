Нічний удар по Одесі - скільки загиблих та поранених

Судно "MJ PINA". Фото: сторінка Олексія Кулеби у соцмережі

Вночі ворог вкотре атакував припортову інфраструктуру Одеси. Ударом було пошкоджена вантажне судно "MJ PINA" під прапором Барбадоса — четверо людей загинули, двоє постраждали.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Загиблі та поранені

Усі загиблі через удар — громадяни Сирії від 18 до 24 років. Один із поранених — українець, співробітник порту. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надають допомогу. У момент атаки судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Крім того, зазнали пошкоджень ще один корабель, причали, склади для зберігання зерна.

Прокуратура відкрила справу

Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей). Правоохоронці фіксують усі наслідки атаки, аби притягнути РФ до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як тієї ночі збивали дрони. А також про вчорашній обстріл Одеси.