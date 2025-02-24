Зенітки на камазах в Криму — деталі

Атака українських дронів — у РФ знімають кулемети з кораблів
РФ все більше побоюється атак українських дронів на Крим. Росіяни знімають з кораблів Чорноморського флоту зенітні кулемети і встановлюють їх на вантажівки для боротьби з українськими БпЛА.
Про це повідомляє канал Кримський вітер.
Камази із корабельними кулеметами
Місцеві мешканці нерідко помічають на дорогах Севастополя вантажні "камази" з зенітними кулеметами, що розміщені в кузові. Ці автомобілі переміщаються дорогами північної сторони міста та Інкермана, а також часто змінюють місця розташування. Проте цього разу люди побачили на вантажівці спарену корабельну автоматичну зенітну установку АК-630/630М зразка 1976 року. Вона встановлюється зазвичай на судна різних типів: від авіаносців до катерів.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про боротьбу за Чорне море і Крим. А також про відключення мобільного зв'язку на півострові.
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